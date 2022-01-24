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В Минске таксист на Volkswagen врезался в микроавтобус

  • 24.01.2022, 9:13
В Минске таксист на Volkswagen врезался в микроавтобус

Водитель такси выехал на «красный».

В Минске на пересечении улицы Кошевого с Партизанским проспектом столкнулись такси и Mercedes, сообщает МВД.

ДТП произошло 23 января около 21.20. Водитель такси ехал по улице Кошевого в направлении улицы Ванеева. На перекресток с Партизанским проспектом он выехал на «красный» и столкнулся с микроавтобусом Mercedes.

В аварии пострадал таксист. Медики забрали его в больницу. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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