В Китае обнаружили самую старую чайную заварку 1 24.01.2022, 9:23

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Сколько ей лет?

Остатки чайных листьев, которые ученые нашли в царской гробнице в Цзоучэне в провинции Шаньдун на востоке Китая, были датированы 453−410 годами до нашей эры, пишет «Новое время».

Предыдущие листья-рекордсмены, которые были обнаружены в 2005 году в гробнице императора Цзин Хань, моложе этого чая на 300 лет, рассказали археологи.

Листья были найдены в перевернутой фарфоровой чашке во время раскопок гробницы № 1 в Сигане в древней столице королевства Чжу в городе Цзоучэн. Археологи сразу предположили, что обугленные остатки растительного вещества в чашке были чаем.

Это подтвердилось, когда научные анализы, в том числе анализ кальциевых фитолитов, инфракрасная спектроскопия и масс-спектрометрия с газовым хроматографом, сравнили древнее вещество с современным чаем и замоченными остатками чая.

Результаты этих исследований показывают, что образец содержит обильные кальциевые фитолиты, идентифицируемые как чай, и что его спектры аналогичны спектрам современного чая. Ученые также обнаружили кофеин, соединения метоксибензола, органические кислоты и несколько других соединений как в древнем образце, так и в остатках современного чая.

Но при этом содержание кофеина в образцах было низким. Поскольку это вещество легко растворяются в воде, исследователи пришли к выводу, что это чайные остатки, которые были оставлены древними людьми после заваривания.

«С древних времен китайцы всегда имели привычку пить чай, но нет никаких вещественных доказательств того, когда чай действительно появился, до открытия чая в мавзолее Хань Янлин, которое доказало, что китайский чай имеет историю не менее 2150 лет, что заслужило признание Книги рекордов Гиннеса как самый старый чай в 2016 году», — заявили ученые.

«Кроме того, чай был найден в маленькой миске, что является дополнительным доказательством употребления чая. Наши результаты показывают, что культура чаепития может начаться еще в период Воюющих царств», — добавили авторы исследования.

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