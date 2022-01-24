Кому на самом деле выгодны «продуктовые карточки» в Беларуси? 10 24.01.2022, 12:20

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Выиграли все, кроме бедных.

Ближайшие полгода 16 торговых сетей обязались предоставлять 10-процентную скидку на социально значимые товары (СЗТ) «уязвимым категориям» белорусов: пенсионерам, многодетным семьям, малообеспеченным слоям населения (кто получает ежемесячное социальное пособие), пишут «Свободные новости».

Соответствующее соглашение подписано между правительством и торговыми сетями (ООО «Санта Ритейл», ООО «Евроторг», ЗАО «Доброном», ОДО «Виталюр», ООО «БелМаркетКомпани», ИУП «БелВиллесден («Гиппо») и другие).

Социально уязвимым покупателям будут давать 10% скидки на 29 социально-значимых товаров. Ежемесячная сумма покупок в конкретной торговой сети с предоставлением скидок не может превышать размер бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения – 288,01 белорусский рубль.

Для совершения покупки нужно иметь карточку торговой сети и удостоверение или справку. Программой могут пользоваться также близкие родственники и социальные работники. Как всегда, есть одно «но»: у них на руках должны быть документы, подтверждающие родство, а также удостоверение и дисконтную карточку того человека, для которого они закупаются.

«Обе стороны довольны сделкой»

Эксперт, пожелавший сохранить анонимность, считает, что от сделки выиграют две стороны: правительство и торговые сети. А вот бедные вряд ли будут в восторге.

– Кому конкретно выгодно такое соглашение? Смотрите, правительство показывает, что заботится о малоимущих, в то время как инфляция высокая и растут цены на продукты. Уже с 17 января все торговые сети обклеены объявлениями об этой 10-процентной скидке на определенные товары. Но, с одной стороны, торговые сети не рвутся выполнять обещанное: например, скидочные карты будут выдавать в течение 25 дней после серьезной проверки документов. Плюс ко всему, как можно определить уровень наценки у серьезных игроков? А кроме того, у них всегда есть маневр – заменить наценку бонусом, благо, регулятор не предпринял никаких шагов по ограничению бонусов. Наценку можно установить в 5%, а бонус сверху – 15%.

Скажу больше: не исключено, что кто-то пообещал не ограничивать деятельность торговых сетей другими нормативными актами на время этой акции.

В результате очень ограниченные потери крупных сетей с лихвой компенсируются отсутствием ограничений. С другой стороны, они получают прекрасную пропагандистскую кампанию за чужой счет – за счет государства. В принципе, обе стороны довольны сделкой.

Эксперт отмечает, что малый бизнес исключен из схемы:

– Он и технически не может участвовать в акции, и экономически ему это не выгодно – у него нет бонусного отката.

Аналитик не видит разницы между прежней схемой помощи малоимущим и нынешней:

– Раньше скидки устанавливались либо на конкретные товары, либо на сумму покупки. А сейчас – на группы товаров, просто немножко усложнилась технология…

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