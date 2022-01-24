Белорусская еврейка из Израиля: Перемены неизбежны 2 24.01.2022, 11:04

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Но стены сами не рухнут.

Людям, уехавшим из родной страны, непросто вновь налаживать жизнь на новом месте — зачастую с нуля. Тем, кто уехал Израиль, непросто вдвойне: ситуация здесь далека от «мирного неба над головой», давний конфликт с Палестиной периодически прорывается горячими военными всплесками, и тогда летят ракеты, погибают люди.

Но даже в таких обстоятельствах выходцы из Беларуси в Израиле переживают не только за себя, но и за тех, кто в Беларуси. Возможно, именно потому, что очень хорошо понимают важность и цену свободы и независимости.

О том, как выборы в Беларуси объединили разные поколения репатриантов, о местных 3%, о самых ярких акциях и теперешних настроениях диаспоры «Салідарнасць» расспросила представительницу сообщества RAZAM. Израиль и Беларусь Ирину Гуревич.

«Видео в ночь после выборов шокировали»

Ирина родилась в Минске, но уже давно живет в Израиле. Признается: белорусской политикой до 2020 года не интересовалась.

— Но выборы и последовавшие за ними жестокие репрессии не оставили равнодушными многих выходцев из Беларуси в Израиле, меня в том числе.

2020-ый в целом стал переломным для меня в плане общественной активности. Еще в марте, когда началась первая волна «короны», мой знакомый Юрий А. (тоже бывший минчанин, кстати) открыл в Facebook русскоязычную группу помощи тем, кто в карантине, позвал меня и еще нескольких ребят ее админить.

Буквально за несколько недель виртуальный проект вышел за рамки соцсети и перерос в реальную волонтерскую сеть по всей стране.

К лету первая волна эпидемии снизилась, а с ней свернулась активность нашего антикоронавирусного проекта. И тут мы начали «беларусить», — вспоминает Ирина.

— Насколько массовой и сплоченной была диаспора белорусов до лета-2020 — или, как в известной песне, вы «не знали друг друга до этого лета»?

— Да, действительно не знали. Оказалось, что в Израиле живет немало неравнодушных земляков. На наши акции собираются люди разных поколений и разных витков алии (алия — «восхождение» в переводе, или репатриация в Израиль): приехавшие в последние годы и те, кто сделал алию в 90-х после развала СССР.

Белорусов нередко приходят поддержать выходцы из России, Украины, а также коренные израильтяне. Есть и те, кто нашу деятельность не одобряет, но их голос тонок, те самые 3%.

Интересно, что многие сабры (коренные израильтяне) до событий лета-2020 не знали о существовании Республики Беларусь, хотя там родился ряд видных деятелей Израиля, стоявших у истоков государства. Но, как говорится, нет худа без добра, сейчас о Беларуси знают, наверное, все.

…Первые акции солидарности в белорусами, рассказывает Ирина, состоялись летом 2020 еще до выборов. Идею акции возле посольства Беларуси в Тель-Авиве предложил проживающий в Израиле бывший одноклассник Сергея Тихановского. Потом было еще несколько акций, уже более массовых, вызвавших живой интерес и поддержку израильтян.

А в день выборов у посольства собралась километровая очередь. Около пятисот человек, имеющих белорусское гражданство, специально приехали в Тель-Авив с разных концов страны и несколько часов терпеливо ожидали под палящим солнцем возможности отдать свой голос.

И хоть попасть на избирательный участок удалось не всем, посольство, на удивление, представило честный отчет, совпавший с данными экзитпола: большинство голосов местных избирателей было отдано Светлане Тихановской.

Затем в течение августа по всему Израилю прокатилась мощная волна акций солидарности с белорусами. Самые массовые акции, собиравшие по 200-400 человек, состоялись в Иерусалиме (там демонстранты вложили записки в Стену Плача и провели молитву о мире в Беларуси), в Тель-Авиве и Хайфе.

— Помните, что лично для вас стало точкой отсчета, после которой невозможно было сидеть и ничего не делать?

—Для меня такой точкой стал вечер после выборов, когда друзья в Минске вдруг перестали выходить на связь, а в соцсетях появились тревожные сообщения, приведшие в белорусские оппозиционные телеграм-каналы. Видео в ночь после выборов шокировали, и я почувствовала, что не могу оставаться в стороне от происходящего.

Как мне кажется, такой всплеск эмоций и желания действовать — не само собой разумеющееся, ведь Израиль — давно мой дом, родня живет за границей и меня уже, казалось, мало что связывало с Беларусью. Разве что воспоминания детства. Вероятно, именно они во многом определяют нашу идентичность.

Моей первой акцией в поддержку белорусского протеста было участие в подготовке и распространении петиции в МИД Израиля с просьбой о непризнании результатов белорусских выборов. Буквально за несколько дней после выборов нам удалось собрать около 5000 подписей!

Дальше в 2020-м было много других акций: продвижение белорусской темы в местных СМИ, организация акций солидарности, обращения к политикам и так далее.

«Пришла к пониманию того, что стены сами не рухнут»

— В феврале 2021-го по призыву Светланы Тихановской во всем мире прошли массовые акции солидарности в поддержку белорусов. В Тель-Авиве мы организовали шествие с 9-метровым флагом по средиземноморской набережной и закончили его у посольства РБ. Потом в течение года был целый ряд акций в Тель-Авиве и Иерусалиме.

А в годовщину выборов на площади Дизенгоф рядом с посольством состоялся пикет и выставка фотографий политзаключенных и жертв режима с краткими аннотациями на английском. И выставка, и концерт с участием очень любимой нами актрисы и певицы Ани Хитрик привлекли внимание коренных израильтян.

Помимо акций солидарности, активисты белорусской диаспоры писали о своем несогласии с политикой Израиля в отношении Беларуси. Письма были отправлены, к примеру, ряду местных ведущих политиков перед весенними выборами, бывшему президенту страны Реувену Ривлину и новому министру иностранных дел Яиру Лапиду.

— От последнего пришел дипломатичный и довольно обстоятельный ответ, объясняющий сдержанную политику Израиля в отношении Беларуси. Конечно же, нас такая политика не устраивает. Но порадовало, что новый министр ответил оперативно, — отмечает Ирина Гуревич. — А не проигнорировал наше обращение, что было характерно для работы МИД при прошлом правительстве (в Израиле, в отличие от Беларуси, политические перемены происходят достаточно быстро).

…В мае 2021 в течение недели Израиль был под ракетными обстрелами, организованными «Хамас» из палестинского города Газа. В одном из обстрелов в результате прямого попадания ракеты в жилой дом в Ашкелоне погибла бывшая минчанка и моя однофамилица Нелла Гуревич…

— Хорошо помню, как тогда, в мае, переписывались с бывшей одноклассницей, и признавались, что переживаем и боимся друг за друга. Как в этих диких условиях войны находились силы, чтобы продолжать поддерживать белорусов?

— В той ситуации, конечно же, нам, израильтянам, самим была очень нужна поддержка, которую мы, к сожалению, не всегда чувствовали. В белорусских соцсетях было немало критики по отношению к Израилю, а иногда и откровенно антисемитских высказываний, так что, честно говоря, руки немного опустились. Как раз в этот момент Светлана Тихановская провела зум-встречу с выходцами из Беларуси в Израиле. Эта встреча вдохновила и вернула нам мотивацию продолжать активность.

Как и многие белорусы, в 2020-м и даже в начале 2021-го мы верили в быструю победу, но увы, реальность оказалась иной, более суровой. Помню свою беседу осенью-2020 с бывшим израильским политиком, поддержавшим наше обращение к прошлому премьер-министру Биньямину Нетаньяху и пикет в Иерусалиме у резиденции премьер-министра.

Он утверждал, что «цветочная» революция не сработает, ведь речь о бескомпромиссном диктаторе. К весне 2021-го и я избавилась от иллюзий, придя к пониманию того, что стены сами не рухнут, а когда поднимется новая большая волна протеста, неизвестно. Все мои друзья-минчане, участвовавшие в протестах в 2020-м, затем занимавшиеся подпольной деятельностью в 2021-м, уже покинули Беларусь…

Волонтерскую деятельность, говорит Ирина, можно сравнить с бегом: короткая дистанция — вовсе не то же самое, что длинная, и требует совершенно иных ресурсов, прежде всего, наличия свободного времени:

— В 2020 году из-за локдаунов у некоторых из нас была возможность не работать какое-то время, что позволило заниматься общественной активностью на полную катушку. Сегодня ситуация иная: большинство вчерашних активистов вернулось к основной деятельности. Да, мы по возможности стараемся реагировать на яркие триггеры активностью в соцсетях, собираемся иногда на акции у посольства, но людей сейчас приходит немного.

«Перемены рано или поздно неизбежны»

— Получила ли развитие тема с попыткой белорусского режима «присвоить» трагедию Второй мировой войны в законе «О геноциде белорусского народа»? Был целый скандал, когда историка, исследователя Холокоста Леонида Смиловицкого белорусский посол посмел приравнять к нацистам…

— Тема действительно получила резонанс в израильских СМИ, и скандал до сих пор не затих. Несколько историков, в том числе известный исследователь Катастрофы белорусских евреев доктор Леонид Смиловицкий, высказались против закона «О геноциде белорусского народа».

Этот документ, во-первых, искажает историческую правду и подменяет понятие террора понятием геноцида, во-вторых, обесценивает память евреев-жертв Холокоста (причисляя евреев к белорусам, хотя они таковыми не являлись и были убиты нацистами лишь за то, что были евреями), в-третьих, закон имеет карательную направленность — дает предлог для усиления репрессий против современных белорусов.

Посол РБ в Израиле Воробьев выступил в защиту закона и сделал выпад против Смиловицкого, написав наполненную пропагандистскими штампами статью в Haaretz, на что историк дал экспертный ответ в новой статье в той же газете.

Параллельно в газете Jerusalem Post вышла статья научного сотрудника института-музея «Яд Вашем» в Иерусалиме, историка Аркадия Зельцера: он также резко раскритиковал белорусский законопроект.

Мы очень надеемся, что МИД Израиля отреагирует на этот закон, обесценивающий память наших предков, белорусских евреев, и представляющий серьезную опасность для инакомыслящих белорусов.

— Одни говорят обо всем произошедшем в стране: мол, мы сами заслужили происходящее, другие — что мы не будем прежними, и перемены все равно произойдут. Вам какой взгляд ближе?

— Перемены рано или поздно неизбежны. Жыве Беларусь!

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