закрыть
24 января 2022, понедельник, 12:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусская еврейка из Израиля: Перемены неизбежны

2
  • 24.01.2022, 11:04
  • 8,010
Белорусская еврейка из Израиля: Перемены неизбежны

Но стены сами не рухнут.

Людям, уехавшим из родной страны, непросто вновь налаживать жизнь на новом месте — зачастую с нуля. Тем, кто уехал Израиль, непросто вдвойне: ситуация здесь далека от «мирного неба над головой», давний конфликт с Палестиной периодически прорывается горячими военными всплесками, и тогда летят ракеты, погибают люди.

Но даже в таких обстоятельствах выходцы из Беларуси в Израиле переживают не только за себя, но и за тех, кто в Беларуси. Возможно, именно потому, что очень хорошо понимают важность и цену свободы и независимости.

О том, как выборы в Беларуси объединили разные поколения репатриантов, о местных 3%, о самых ярких акциях и теперешних настроениях диаспоры «Салідарнасць» расспросила представительницу сообщества RAZAM. Израиль и Беларусь Ирину Гуревич.

«Видео в ночь после выборов шокировали»

Ирина родилась в Минске, но уже давно живет в Израиле. Признается: белорусской политикой до 2020 года не интересовалась.

— Но выборы и последовавшие за ними жестокие репрессии не оставили равнодушными многих выходцев из Беларуси в Израиле, меня в том числе.

2020-ый в целом стал переломным для меня в плане общественной активности. Еще в марте, когда началась первая волна «короны», мой знакомый Юрий А. (тоже бывший минчанин, кстати) открыл в Facebook русскоязычную группу помощи тем, кто в карантине, позвал меня и еще нескольких ребят ее админить.

Буквально за несколько недель виртуальный проект вышел за рамки соцсети и перерос в реальную волонтерскую сеть по всей стране.

К лету первая волна эпидемии снизилась, а с ней свернулась активность нашего антикоронавирусного проекта. И тут мы начали «беларусить», — вспоминает Ирина.

— Насколько массовой и сплоченной была диаспора белорусов до лета-2020 — или, как в известной песне, вы «не знали друг друга до этого лета»?

— Да, действительно не знали. Оказалось, что в Израиле живет немало неравнодушных земляков. На наши акции собираются люди разных поколений и разных витков алии (алия — «восхождение» в переводе, или репатриация в Израиль): приехавшие в последние годы и те, кто сделал алию в 90-х после развала СССР.

Белорусов нередко приходят поддержать выходцы из России, Украины, а также коренные израильтяне. Есть и те, кто нашу деятельность не одобряет, но их голос тонок, те самые 3%.

Интересно, что многие сабры (коренные израильтяне) до событий лета-2020 не знали о существовании Республики Беларусь, хотя там родился ряд видных деятелей Израиля, стоявших у истоков государства. Но, как говорится, нет худа без добра, сейчас о Беларуси знают, наверное, все.

…Первые акции солидарности в белорусами, рассказывает Ирина, состоялись летом 2020 еще до выборов. Идею акции возле посольства Беларуси в Тель-Авиве предложил проживающий в Израиле бывший одноклассник Сергея Тихановского. Потом было еще несколько акций, уже более массовых, вызвавших живой интерес и поддержку израильтян.

А в день выборов у посольства собралась километровая очередь. Около пятисот человек, имеющих белорусское гражданство, специально приехали в Тель-Авив с разных концов страны и несколько часов терпеливо ожидали под палящим солнцем возможности отдать свой голос.

И хоть попасть на избирательный участок удалось не всем, посольство, на удивление, представило честный отчет, совпавший с данными экзитпола: большинство голосов местных избирателей было отдано Светлане Тихановской.

Затем в течение августа по всему Израилю прокатилась мощная волна акций солидарности с белорусами. Самые массовые акции, собиравшие по 200-400 человек, состоялись в Иерусалиме (там демонстранты вложили записки в Стену Плача и провели молитву о мире в Беларуси), в Тель-Авиве и Хайфе.

— Помните, что лично для вас стало точкой отсчета, после которой невозможно было сидеть и ничего не делать?

—Для меня такой точкой стал вечер после выборов, когда друзья в Минске вдруг перестали выходить на связь, а в соцсетях появились тревожные сообщения, приведшие в белорусские оппозиционные телеграм-каналы. Видео в ночь после выборов шокировали, и я почувствовала, что не могу оставаться в стороне от происходящего.

Как мне кажется, такой всплеск эмоций и желания действовать — не само собой разумеющееся, ведь Израиль — давно мой дом, родня живет за границей и меня уже, казалось, мало что связывало с Беларусью. Разве что воспоминания детства. Вероятно, именно они во многом определяют нашу идентичность.

Моей первой акцией в поддержку белорусского протеста было участие в подготовке и распространении петиции в МИД Израиля с просьбой о непризнании результатов белорусских выборов. Буквально за несколько дней после выборов нам удалось собрать около 5000 подписей!

Дальше в 2020-м было много других акций: продвижение белорусской темы в местных СМИ, организация акций солидарности, обращения к политикам и так далее.

«Пришла к пониманию того, что стены сами не рухнут»

— В феврале 2021-го по призыву Светланы Тихановской во всем мире прошли массовые акции солидарности в поддержку белорусов. В Тель-Авиве мы организовали шествие с 9-метровым флагом по средиземноморской набережной и закончили его у посольства РБ. Потом в течение года был целый ряд акций в Тель-Авиве и Иерусалиме.

А в годовщину выборов на площади Дизенгоф рядом с посольством состоялся пикет и выставка фотографий политзаключенных и жертв режима с краткими аннотациями на английском. И выставка, и концерт с участием очень любимой нами актрисы и певицы Ани Хитрик привлекли внимание коренных израильтян.

Помимо акций солидарности, активисты белорусской диаспоры писали о своем несогласии с политикой Израиля в отношении Беларуси. Письма были отправлены, к примеру, ряду местных ведущих политиков перед весенними выборами, бывшему президенту страны Реувену Ривлину и новому министру иностранных дел Яиру Лапиду.

— От последнего пришел дипломатичный и довольно обстоятельный ответ, объясняющий сдержанную политику Израиля в отношении Беларуси. Конечно же, нас такая политика не устраивает. Но порадовало, что новый министр ответил оперативно, — отмечает Ирина Гуревич. — А не проигнорировал наше обращение, что было характерно для работы МИД при прошлом правительстве (в Израиле, в отличие от Беларуси, политические перемены происходят достаточно быстро).

…В мае 2021 в течение недели Израиль был под ракетными обстрелами, организованными «Хамас» из палестинского города Газа. В одном из обстрелов в результате прямого попадания ракеты в жилой дом в Ашкелоне погибла бывшая минчанка и моя однофамилица Нелла Гуревич…

— Хорошо помню, как тогда, в мае, переписывались с бывшей одноклассницей, и признавались, что переживаем и боимся друг за друга. Как в этих диких условиях войны находились силы, чтобы продолжать поддерживать белорусов?

— В той ситуации, конечно же, нам, израильтянам, самим была очень нужна поддержка, которую мы, к сожалению, не всегда чувствовали. В белорусских соцсетях было немало критики по отношению к Израилю, а иногда и откровенно антисемитских высказываний, так что, честно говоря, руки немного опустились. Как раз в этот момент Светлана Тихановская провела зум-встречу с выходцами из Беларуси в Израиле. Эта встреча вдохновила и вернула нам мотивацию продолжать активность.

Как и многие белорусы, в 2020-м и даже в начале 2021-го мы верили в быструю победу, но увы, реальность оказалась иной, более суровой. Помню свою беседу осенью-2020 с бывшим израильским политиком, поддержавшим наше обращение к прошлому премьер-министру Биньямину Нетаньяху и пикет в Иерусалиме у резиденции премьер-министра.

Он утверждал, что «цветочная» революция не сработает, ведь речь о бескомпромиссном диктаторе. К весне 2021-го и я избавилась от иллюзий, придя к пониманию того, что стены сами не рухнут, а когда поднимется новая большая волна протеста, неизвестно. Все мои друзья-минчане, участвовавшие в протестах в 2020-м, затем занимавшиеся подпольной деятельностью в 2021-м, уже покинули Беларусь…

Волонтерскую деятельность, говорит Ирина, можно сравнить с бегом: короткая дистанция — вовсе не то же самое, что длинная, и требует совершенно иных ресурсов, прежде всего, наличия свободного времени:

— В 2020 году из-за локдаунов у некоторых из нас была возможность не работать какое-то время, что позволило заниматься общественной активностью на полную катушку. Сегодня ситуация иная: большинство вчерашних активистов вернулось к основной деятельности. Да, мы по возможности стараемся реагировать на яркие триггеры активностью в соцсетях, собираемся иногда на акции у посольства, но людей сейчас приходит немного.

«Перемены рано или поздно неизбежны»

— Получила ли развитие тема с попыткой белорусского режима «присвоить» трагедию Второй мировой войны в законе «О геноциде белорусского народа»? Был целый скандал, когда историка, исследователя Холокоста Леонида Смиловицкого белорусский посол посмел приравнять к нацистам…

— Тема действительно получила резонанс в израильских СМИ, и скандал до сих пор не затих. Несколько историков, в том числе известный исследователь Катастрофы белорусских евреев доктор Леонид Смиловицкий, высказались против закона «О геноциде белорусского народа».

Этот документ, во-первых, искажает историческую правду и подменяет понятие террора понятием геноцида, во-вторых, обесценивает память евреев-жертв Холокоста (причисляя евреев к белорусам, хотя они таковыми не являлись и были убиты нацистами лишь за то, что были евреями), в-третьих, закон имеет карательную направленность — дает предлог для усиления репрессий против современных белорусов.

Посол РБ в Израиле Воробьев выступил в защиту закона и сделал выпад против Смиловицкого, написав наполненную пропагандистскими штампами статью в Haaretz, на что историк дал экспертный ответ в новой статье в той же газете.

Параллельно в газете Jerusalem Post вышла статья научного сотрудника института-музея «Яд Вашем» в Иерусалиме, историка Аркадия Зельцера: он также резко раскритиковал белорусский законопроект.

Мы очень надеемся, что МИД Израиля отреагирует на этот закон, обесценивающий память наших предков, белорусских евреев, и представляющий серьезную опасность для инакомыслящих белорусов.

— Одни говорят обо всем произошедшем в стране: мол, мы сами заслужили происходящее, другие — что мы не будем прежними, и перемены все равно произойдут. Вам какой взгляд ближе?

— Перемены рано или поздно неизбежны. Жыве Беларусь!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Hasta la vista, Саша!
Hasta la vista, Саша! Артем Черников
Унитарное предприятие «ГУЛАГ»
Унитарное предприятие «ГУЛАГ» Ирина Халип
Кароткая тэорыя Учынка
Кароткая тэорыя Учынка Мікалай Статкевіч
Надо поговорить
Надо поговорить Андрей Санников