NYT: Белый дом отходит от прежней стратегии 4 24.01.2022, 9:54

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Переговоры с Россией не принесли результатов.

Президент США Джо Байден не исключает, что в странах Балтии и Восточной Европы могут развернуть нескольких тысяч американских военнослужащих, а также военных кораблей и самолетов. Обсуждения связаны с растущими опасениями из-за возможного российского вторжения в Украину, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

На встрече в резиденции Байдена, которая проходила 22 января, высокопоставленные чиновники Пентагона представили президенту различные варианты действий.

Варианты включают отправку от 1 тысячи до 5 тысяч военнослужащих в страны Восточной Европы с возможностью увеличения этого числа в 10 раз, если "ситуация ухудшится".

Собеседники издания отметили, что Байден примет решение уже на этой неделе. Развертывание дополнительных американских войск на территории Украины не рассматривается не в одном из вариантов.

В случае согласия Байдена отправить военнослужащих в Восточную Европу и страны Балтии, это станет "поворотным моментом" для президентской администрации, которая до недавнего времени занимала "сдержанную позицию" по ситуации с Украиной, опасаясь "спровоцировать Россию на вторжение", пишет The New York Times. Но так как президент России Владимир Путин "усилил свои угрожающие действия в отношении Украины", а переговоры между российскими и американскими официальными лицами не принесли результатов, Белый дом отходит от прежней стратегии, заключает NYT.

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