Какие изменения произошли в порядке исчисления взносов в ФСЗН? 2 24.01.2022, 10:50

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О том, как они отразятся на белорусских работниках.

- В январе произошли изменения в порядке исчисления взносов в Фонд социальной защиты населения. Как это отразится на мне, как на обычном работнике? Я стану получать больше выплат? - спрашивает у aif.by могилевчанин.

Нет, данные новшества напрямую не повлияют на выплаты работникам. Нововведение скорее на руку руководству организаций, так как некоторые выплаты в пользу сотрудников теперь не облагаются взносами в ФСЗН.

Основным новшеством стало то, что сейчас не нужно платить взносы с выплат, которые не относятся к вознаграждению за исполнение трудовых или иных обязанностей («социальные выплаты»).

Они включают матпомощь, оплату стоимости путевок, билетов на культурные мероприятия, услуг физкультурно-оздоровительного характера, призов и подарков, оплату питания сотрудников, приобретение чая и кофе в офис и другие.

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