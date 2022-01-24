закрыть
24 января 2022, понедельник, 12:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Какие изменения произошли в порядке исчисления взносов в ФСЗН?

2
  • 24.01.2022, 10:50
  • 5,706
Какие изменения произошли в порядке исчисления взносов в ФСЗН?

О том, как они отразятся на белорусских работниках.

- В январе произошли изменения в порядке исчисления взносов в Фонд социальной защиты населения. Как это отразится на мне, как на обычном работнике? Я стану получать больше выплат? - спрашивает у aif.by могилевчанин.

Нет, данные новшества напрямую не повлияют на выплаты работникам. Нововведение скорее на руку руководству организаций, так как некоторые выплаты в пользу сотрудников теперь не облагаются взносами в ФСЗН.

Основным новшеством стало то, что сейчас не нужно платить взносы с выплат, которые не относятся к вознаграждению за исполнение трудовых или иных обязанностей («социальные выплаты»).

Они включают матпомощь, оплату стоимости путевок, билетов на культурные мероприятия, услуг физкультурно-оздоровительного характера, призов и подарков, оплату питания сотрудников, приобретение чая и кофе в офис и другие.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Hasta la vista, Саша!
Hasta la vista, Саша! Артем Черников
Унитарное предприятие «ГУЛАГ»
Унитарное предприятие «ГУЛАГ» Ирина Халип
Кароткая тэорыя Учынка
Кароткая тэорыя Учынка Мікалай Статкевіч
Надо поговорить
Надо поговорить Андрей Санников