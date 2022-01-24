Какие изменения произошли в порядке исчисления взносов в ФСЗН?2
- 24.01.2022, 10:50
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О том, как они отразятся на белорусских работниках.
- В январе произошли изменения в порядке исчисления взносов в Фонд социальной защиты населения. Как это отразится на мне, как на обычном работнике? Я стану получать больше выплат? - спрашивает у aif.by могилевчанин.
Нет, данные новшества напрямую не повлияют на выплаты работникам. Нововведение скорее на руку руководству организаций, так как некоторые выплаты в пользу сотрудников теперь не облагаются взносами в ФСЗН.
Основным новшеством стало то, что сейчас не нужно платить взносы с выплат, которые не относятся к вознаграждению за исполнение трудовых или иных обязанностей («социальные выплаты»).
Они включают матпомощь, оплату стоимости путевок, билетов на культурные мероприятия, услуг физкультурно-оздоровительного характера, призов и подарков, оплату питания сотрудников, приобретение чая и кофе в офис и другие.