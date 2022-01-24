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Порошенко догоняет Зеленского

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  • 24.01.2022, 11:35
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Порошенко догоняет Зеленского

За кого готовы проголосовать украинцы?

По данным опроса КМИС, Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге в Украине. Вместе с ним в тройке Петр Порошенко и Юлия Тимошенко, пишет «Новое время».

Данные исследования КМИС показали, что сейчас за действующего президента готовы отдать голоса 23,5% тех, кто будет голосовать и определился с выбором, и 17,4% всех опрошенных. В октябре эти показатели составляли 24,7% и 19,1% соответственно, в ноябре — 24,2% и 19,1%, в декабре — 26,2% и 19,8%.

На втором месте идет Петр Порошенко, поддержка которого составляет 20,9% и 15,5% соответственно. По данным социологов, рейтинг Порошенко статистически значимо изменился. В октябре его поддерживали соответственно 15,6% и 12,1%, в ноябре — 13,2% и 16,7%, в декабре — 16,7% и 12,6%.

Замыкает тройку лидеров Юлия Тимошенко с результатами 11,8% и 8,8%. В октябре ее поддерживали соответственно 12,2% и 9,4%, в ноябре — 12,4% и 9,8%, в декабре — 10,8% и 8,2%.

Далее идут Игорь Смешко (9,6% и 7,1%), Юрий Бойко (9,3% и 6,9%), Евгений Мураев (6,8% и 5,1%), Дмитрий Разумков (5,0% и 3,7%), Владимир Гройсман (4,3% и 3,2%), Олег Ляшко (3,4% и 2,5%), Виктор Медведчук (2,6% и 1,9%), Олег Тягнибок (1,1% и 0,8%).

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