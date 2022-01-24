закрыть
24 января 2022, понедельник, 12:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Автоподборщик: Я называю наш рынок большой белорусской автомобильной помойкой

  • 24.01.2022, 11:57
  • 2,608
Автоподборщик: Я называю наш рынок большой белорусской автомобильной помойкой

Специалист откровенно рассказал про откаты и драки с «перекупами».

Автоподбор сейчас востребован на рынке. Эксперты, оказывающие такие услуги, появляются как грибы после дождя. Но как убедиться в их квалификации? Правда ли, что представленные в продаже подержанные автомобили – преимущественно хлам? Можно ли купить хорошую машину у "перекупов"? Обо всем этом и многом другом abw.by поговорил со специалистом по подбору авто Евгением Захарченко.

– Основная масса людей, занимающихся автоподбором, – кто они? Есть мнение, что в этой сфере много бывших "перекупов".

– Сегодня действительно очень много "перекупов". Еще четыре года назад я активно следил за рынком, знал многих людей и могу сказать, что в то время в этот бизнес в основном входили энтузиасты, которые хотели хорошо делать свою работу. Сейчас "перекупы" эту тему "прохавали". И сегодня можно найти кучу информации, что у них якобы 15-летний опыт в автоподборе, хотя эта услуга не существует столько времени. Я не буду говорить, что те, кто был "перекупом" и стал автоподборщиком, поголовно плохие. Нет, есть среди них действительно толковые ребята, которые перешли на светлую сторону. Но встречаются и те, кто под видом автоподбора продает свои автомобили, и таких много.

– Как в таком случае найти подборщика?

– Я не знаю способа лучше, чем личные рекомендации. Если у вас есть друзья или родственники, которые пользовались услугами подбора и им действительно помогли, спрашивайте у них. Второе – это отзывы, причем не только в соцсетях. Нужно смотреть в совокупности. При этом даже у крупных компаний с большим опытом встречаются как хорошие, так и плохие отзывы, и это нормально: всем угодить нельзя, от ошибок никто не застрахован. А вот если отзывы только хвалебные, это повод задуматься. Плюс небольшой анализ деятельности организации: сроки ее работы на рынке, портфолио.

– Были ли в твоей профессиональной деятельности какие-то серьезные "косяки"?

– Была ситуация после одного из первых подборов. Я нашел человеку старый Pajero. По компьютерной диагностике, осмотру все было нормально. Имелись небольшие дефекты – это было рассказано клиенту. Он приехал, еще раз отогнал автомобиль на СТО, мы покатались по полю, чтобы проверить полный привод. Человек покупает машину, а через неделю пишет мне, что у него горит ошибка и из трубы валит белый дым.

Я приехал и сразу понял, что блоку конец. Были надежды на прокладку ГБЦ, но на СТО они не подтвердились. Естественно, человек спрашивает: как так – всего неделя прошла? Мы поехали к мотористу для независимой консультации. Он сделал выводы, что, будь на момент осмотра предпосылки к случившемуся, это было бы видно. Так как все произошло спустя некоторое время, то, возможно, повлияла смена стиля вождения или что-то еще. Может быть, имелась какая-то микротрещина, которая превратилась в большую трещину.

Со стороны клиента не было негатива – он осознавал, что покупка подержанной машины таит определенные риски.

Про белорусскую автомобильную помойку

– Правда ли, что рынок подержанных автомобилей, за исключением свежепригнанных, представляет собой сборище хлама?

– Я называю наш рынок большой белорусской автомобильной помойкой. Еще три года назад любую заявку на комплексный подбор мы закрывали в срок до месяца. Как правило, за неделю-две. Сегодня месяц – это очень быстро. Сейчас у нас в подборе есть Polo Sedan – машина, которых на рынке много. Их сотни в продаже, но найти нормальную – огромная проблема.

– Есть ли взаимосвязь между ценой машины и ее состоянием? Всегда ли по низу рынка продается откровенный хлам, а по верху – достойные экземпляры?

– Взаимосвязь есть, но не всегда. Бывает такое, что в машину за 7-8 тысяч долларов не надо вкладывать существенные деньги. Понятно, что у нее имеются какие-то мелкие дефекты, но не более. При этом случается, что на месте ты еще можешь сторговать 500-1000 долларов, а это иногда зависит даже от настроения продавца в момент встречи.

А бывает, что смотришь автомобиль за 50 тысяч, он требует еще 3 тысячи вложений, но владелец не торгуется ни на доллар.

Чаще всего связь все-таки есть, люди выставляют цену исходя из состояния своей машины, посмотрев на рынок. Но встречаются и исключения.

– Можно ли на Борисовском тракте купить нормальную машину?

– Борисовский тракт еще с тех времен, когда он не был таким большим, как сейчас, я называю автомобильным кладбищем. Но в оправдание "перекупов", которые там работают, скажу, что около 70 процентов машин у них комиссионные. Их, возможно, поставили на продажу какие-то другие "перекупы" или частники. Иногда автомобили минимально готовят, иногда продают как есть. Оставшиеся 30 процентов – это перекупленные машины. Чтобы на них заработать, нужно купить подешевле и продать подороже. А подешевле, как правило, покупают то, что находится в не самом лучшем виде.

Справедливости ради: даже я лично оттуда забирал автомобили, заказанные в подбор. Но это были не старые машины, а свежие варианты за 20-30 тысяч долларов, которые там иногда появляются. Нам не важно, кто продает автомобиль, если он хороший. Раньше мы принципиально не ехали к "перекупам", но сегодня, когда выбора нет вообще, иногда иных вариантов просто не остается. И если машина пригнана на продажу, то нет никакой разницы, где она продается.

– Россиян за подбором в Беларуси сегодня обращается много?

– Очень много. Выгребают "американцев", в основном премиальных или спортивных типа Camaro и т.п. Еще больше покупают свежих "европейцев". Буквально сегодня человек из Ростова забрал BMW G30, а его друг заказал еще одну.

– Реально ли сегодня купить "живую" машину за тысячу долларов?

– Реально – "Атлант", стиральную. Я не вижу смысла тратить тысячу на автомобиль. Что за эти деньги можно купить нормальное? Ничего. Вы потратите на эту машину за год еще тысячу – проще ездить на такси. Это если мы говорим о необходимости передвигаться по городу, а если же надо ездить за его пределы, тогда лучше поискать какое-то дополнительное финансирование.

– В пробеги 150 тысяч километров на 10-15-летних дизельных авто люди все еще верят?

– Конечно. Человеку психологически тяжело ездить на исправной машине и каждый день видеть на "приборке" 500 тысяч. И если рядом стоят два автомобиля, у одного из которых на одометре 200 тысяч, а у второго 300, большинство захочет тот, у которого 200.

Про откаты и "перекупов", которые лезли драться

– Продавцы часто предлагают откаты?

– Раз в неделю точно.

– Брал?

– Нет. Чаще всего предлагаю откат за машину, у которой есть нюансы. Мы все свои осмотры записываем на видео, у меня куча роликов, как моим сотрудникам пытаются дать деньги. Лично мне однажды предлагали 4 тысячи долларов за Lexus RX, но там было "тоталище" – ни подушек, ничего. Хотя заказчику изначально нравилась эта машина. Но я не могу за такие деньги продать чью-то жизнь и свою совесть – мы хотим работать на рынке долго.

– Самая "лютая дичь", которую тебе доводилось видеть при подборе?

– Мы пересмотрели очень много машин, поэтому что-то конкретное и вспомнить сложно. Видели и перебитые номера, причем как хорошо сделанные, так и откровенно плохо, встречали машины с двигателями на последнем издыхании, которые стоили по верху рынка. На нас кидались драться "перекупы". Историй много, выделить какую-то одну сложно.

Как самому найти хороший автомобиль

– Реально ли сегодня самостоятельно найти хорошую машину?

– Конечно. Я скажу больше: многие думают, что автоподбор – это какая-то манна небесная и там работают гуру, знающие абсолютно все. Мы просто экономим людям время. А так любой может самостоятельно зайти в YouTube, посмотреть обучающие видео и взять толщиномер в аренду. После чего потратить кучу времени и сил на осмотры, общение с продавцами, часто неприятными. В такую погоду, как сейчас, легко можно и здоровье потратить. Но если заморочиться, то найти самому машину реально, другой вопрос – готов ли человек тратить на это свое время.

– На твой взгляд, для неопытного человека толщиномер полезен? Ведь в ряде ситуаций он может навредить и дезориентировать.

– Есть такие истории. Прибором нужно уметь пользоваться и делать не одно-два измерения на элемент, а намного больше. Для меня толщиномер полезен не из-за того, что я не увижу глазами перекрашенный или отремонтированный элемент, а потому что он экономит мое время. Как вы думаете, сколько продавцов моет машины перед тем, как их показывать? Чаще всего приходится осматривать грязные автомобили, особенно в такую погоду, как сейчас, и тогда проще за 10 минут обойти машину с прибором, чем тратить полчаса на изучение ее глазами.

– Есть ли какой-то универсальный критерий, по которому человек может сразу же отсеять битую машину?

– Расскажу классный лайфхак. Даже если вы вообще не разбираетесь в автомобилях, смотрите на зеркальную часть кузова. Условно говоря, есть левый борт и правый борт. И вы понятия не имеете, как все это выглядит с завода. Но с обеих сторон все должно быть одинаково. Сравните сварные точки, как лежит герметик, сравните под разными углами шагрень на правой и левой сторонах. Это максимально простой способ.

– Какую машину проще всего найти?

– "Бюджетник", максимально простой автомобиль, в котором минимум блоков и элементарная подвеска.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Hasta la vista, Саша!
Hasta la vista, Саша! Артем Черников
Унитарное предприятие «ГУЛАГ»
Унитарное предприятие «ГУЛАГ» Ирина Халип
Кароткая тэорыя Учынка
Кароткая тэорыя Учынка Мікалай Статкевіч
Надо поговорить
Надо поговорить Андрей Санников