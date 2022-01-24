Автоподборщик: Я называю наш рынок большой белорусской автомобильной помойкой 24.01.2022, 11:57

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Специалист откровенно рассказал про откаты и драки с «перекупами».

Автоподбор сейчас востребован на рынке. Эксперты, оказывающие такие услуги, появляются как грибы после дождя. Но как убедиться в их квалификации? Правда ли, что представленные в продаже подержанные автомобили – преимущественно хлам? Можно ли купить хорошую машину у "перекупов"? Обо всем этом и многом другом abw.by поговорил со специалистом по подбору авто Евгением Захарченко.

– Основная масса людей, занимающихся автоподбором, – кто они? Есть мнение, что в этой сфере много бывших "перекупов".

– Сегодня действительно очень много "перекупов". Еще четыре года назад я активно следил за рынком, знал многих людей и могу сказать, что в то время в этот бизнес в основном входили энтузиасты, которые хотели хорошо делать свою работу. Сейчас "перекупы" эту тему "прохавали". И сегодня можно найти кучу информации, что у них якобы 15-летний опыт в автоподборе, хотя эта услуга не существует столько времени. Я не буду говорить, что те, кто был "перекупом" и стал автоподборщиком, поголовно плохие. Нет, есть среди них действительно толковые ребята, которые перешли на светлую сторону. Но встречаются и те, кто под видом автоподбора продает свои автомобили, и таких много.

– Как в таком случае найти подборщика?

– Я не знаю способа лучше, чем личные рекомендации. Если у вас есть друзья или родственники, которые пользовались услугами подбора и им действительно помогли, спрашивайте у них. Второе – это отзывы, причем не только в соцсетях. Нужно смотреть в совокупности. При этом даже у крупных компаний с большим опытом встречаются как хорошие, так и плохие отзывы, и это нормально: всем угодить нельзя, от ошибок никто не застрахован. А вот если отзывы только хвалебные, это повод задуматься. Плюс небольшой анализ деятельности организации: сроки ее работы на рынке, портфолио.

– Были ли в твоей профессиональной деятельности какие-то серьезные "косяки"?

– Была ситуация после одного из первых подборов. Я нашел человеку старый Pajero. По компьютерной диагностике, осмотру все было нормально. Имелись небольшие дефекты – это было рассказано клиенту. Он приехал, еще раз отогнал автомобиль на СТО, мы покатались по полю, чтобы проверить полный привод. Человек покупает машину, а через неделю пишет мне, что у него горит ошибка и из трубы валит белый дым.

Я приехал и сразу понял, что блоку конец. Были надежды на прокладку ГБЦ, но на СТО они не подтвердились. Естественно, человек спрашивает: как так – всего неделя прошла? Мы поехали к мотористу для независимой консультации. Он сделал выводы, что, будь на момент осмотра предпосылки к случившемуся, это было бы видно. Так как все произошло спустя некоторое время, то, возможно, повлияла смена стиля вождения или что-то еще. Может быть, имелась какая-то микротрещина, которая превратилась в большую трещину.

Со стороны клиента не было негатива – он осознавал, что покупка подержанной машины таит определенные риски.

Про белорусскую автомобильную помойку

– Правда ли, что рынок подержанных автомобилей, за исключением свежепригнанных, представляет собой сборище хлама?

– Я называю наш рынок большой белорусской автомобильной помойкой. Еще три года назад любую заявку на комплексный подбор мы закрывали в срок до месяца. Как правило, за неделю-две. Сегодня месяц – это очень быстро. Сейчас у нас в подборе есть Polo Sedan – машина, которых на рынке много. Их сотни в продаже, но найти нормальную – огромная проблема.

– Есть ли взаимосвязь между ценой машины и ее состоянием? Всегда ли по низу рынка продается откровенный хлам, а по верху – достойные экземпляры?

– Взаимосвязь есть, но не всегда. Бывает такое, что в машину за 7-8 тысяч долларов не надо вкладывать существенные деньги. Понятно, что у нее имеются какие-то мелкие дефекты, но не более. При этом случается, что на месте ты еще можешь сторговать 500-1000 долларов, а это иногда зависит даже от настроения продавца в момент встречи.

А бывает, что смотришь автомобиль за 50 тысяч, он требует еще 3 тысячи вложений, но владелец не торгуется ни на доллар.

Чаще всего связь все-таки есть, люди выставляют цену исходя из состояния своей машины, посмотрев на рынок. Но встречаются и исключения.

– Можно ли на Борисовском тракте купить нормальную машину?

– Борисовский тракт еще с тех времен, когда он не был таким большим, как сейчас, я называю автомобильным кладбищем. Но в оправдание "перекупов", которые там работают, скажу, что около 70 процентов машин у них комиссионные. Их, возможно, поставили на продажу какие-то другие "перекупы" или частники. Иногда автомобили минимально готовят, иногда продают как есть. Оставшиеся 30 процентов – это перекупленные машины. Чтобы на них заработать, нужно купить подешевле и продать подороже. А подешевле, как правило, покупают то, что находится в не самом лучшем виде.

Справедливости ради: даже я лично оттуда забирал автомобили, заказанные в подбор. Но это были не старые машины, а свежие варианты за 20-30 тысяч долларов, которые там иногда появляются. Нам не важно, кто продает автомобиль, если он хороший. Раньше мы принципиально не ехали к "перекупам", но сегодня, когда выбора нет вообще, иногда иных вариантов просто не остается. И если машина пригнана на продажу, то нет никакой разницы, где она продается.

– Россиян за подбором в Беларуси сегодня обращается много?

– Очень много. Выгребают "американцев", в основном премиальных или спортивных типа Camaro и т.п. Еще больше покупают свежих "европейцев". Буквально сегодня человек из Ростова забрал BMW G30, а его друг заказал еще одну.

– Реально ли сегодня купить "живую" машину за тысячу долларов?

– Реально – "Атлант", стиральную. Я не вижу смысла тратить тысячу на автомобиль. Что за эти деньги можно купить нормальное? Ничего. Вы потратите на эту машину за год еще тысячу – проще ездить на такси. Это если мы говорим о необходимости передвигаться по городу, а если же надо ездить за его пределы, тогда лучше поискать какое-то дополнительное финансирование.

– В пробеги 150 тысяч километров на 10-15-летних дизельных авто люди все еще верят?

– Конечно. Человеку психологически тяжело ездить на исправной машине и каждый день видеть на "приборке" 500 тысяч. И если рядом стоят два автомобиля, у одного из которых на одометре 200 тысяч, а у второго 300, большинство захочет тот, у которого 200.

Про откаты и "перекупов", которые лезли драться

– Продавцы часто предлагают откаты?

– Раз в неделю точно.

– Брал?

– Нет. Чаще всего предлагаю откат за машину, у которой есть нюансы. Мы все свои осмотры записываем на видео, у меня куча роликов, как моим сотрудникам пытаются дать деньги. Лично мне однажды предлагали 4 тысячи долларов за Lexus RX, но там было "тоталище" – ни подушек, ничего. Хотя заказчику изначально нравилась эта машина. Но я не могу за такие деньги продать чью-то жизнь и свою совесть – мы хотим работать на рынке долго.

– Самая "лютая дичь", которую тебе доводилось видеть при подборе?

– Мы пересмотрели очень много машин, поэтому что-то конкретное и вспомнить сложно. Видели и перебитые номера, причем как хорошо сделанные, так и откровенно плохо, встречали машины с двигателями на последнем издыхании, которые стоили по верху рынка. На нас кидались драться "перекупы". Историй много, выделить какую-то одну сложно.

Как самому найти хороший автомобиль

– Реально ли сегодня самостоятельно найти хорошую машину?

– Конечно. Я скажу больше: многие думают, что автоподбор – это какая-то манна небесная и там работают гуру, знающие абсолютно все. Мы просто экономим людям время. А так любой может самостоятельно зайти в YouTube, посмотреть обучающие видео и взять толщиномер в аренду. После чего потратить кучу времени и сил на осмотры, общение с продавцами, часто неприятными. В такую погоду, как сейчас, легко можно и здоровье потратить. Но если заморочиться, то найти самому машину реально, другой вопрос – готов ли человек тратить на это свое время.

– На твой взгляд, для неопытного человека толщиномер полезен? Ведь в ряде ситуаций он может навредить и дезориентировать.

– Есть такие истории. Прибором нужно уметь пользоваться и делать не одно-два измерения на элемент, а намного больше. Для меня толщиномер полезен не из-за того, что я не увижу глазами перекрашенный или отремонтированный элемент, а потому что он экономит мое время. Как вы думаете, сколько продавцов моет машины перед тем, как их показывать? Чаще всего приходится осматривать грязные автомобили, особенно в такую погоду, как сейчас, и тогда проще за 10 минут обойти машину с прибором, чем тратить полчаса на изучение ее глазами.

– Есть ли какой-то универсальный критерий, по которому человек может сразу же отсеять битую машину?

– Расскажу классный лайфхак. Даже если вы вообще не разбираетесь в автомобилях, смотрите на зеркальную часть кузова. Условно говоря, есть левый борт и правый борт. И вы понятия не имеете, как все это выглядит с завода. Но с обеих сторон все должно быть одинаково. Сравните сварные точки, как лежит герметик, сравните под разными углами шагрень на правой и левой сторонах. Это максимально простой способ.

– Какую машину проще всего найти?

– "Бюджетник", максимально простой автомобиль, в котором минимум блоков и элементарная подвеска.

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