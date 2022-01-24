Эстония не планирует эвакуировать работников из посольства в Киеве
- 24.01.2022, 12:04
Таллинн заявил, что Кремль пытается всех запугать.
Посол Эстонии в Украине Каймо Кууск заявил, что в отличие от США Эстония не будет эвакуировать своих работников из Киева.
Об этом сообщает Delfi.
По словам Кууска, в столице Украины спокойно, нет никакой паники из-за возможной атаки со стороны России.
«Недавно прогуливался по Майдану и услышал там даже эстонскую речь. Обычный выходной день», — сказал он.
Дипломат заявил, что политическая повестка влияет на людей, но президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что не нужно позволять себя запугивать.
«Это и есть цель Москвы», — сказал он.