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Эстония не планирует эвакуировать работников из посольства в Киеве

  • 24.01.2022, 12:04
Эстония не планирует эвакуировать работников из посольства в Киеве

Таллинн заявил, что Кремль пытается всех запугать.

Посол Эстонии в Украине Каймо Кууск заявил, что в отличие от США Эстония не будет эвакуировать своих работников из Киева.

Об этом сообщает Delfi.

По словам Кууска, в столице Украины спокойно, нет никакой паники из-за возможной атаки со стороны России.

«Недавно прогуливался по Майдану и услышал там даже эстонскую речь. Обычный выходной день», — сказал он.

Дипломат заявил, что политическая повестка влияет на людей, но президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что не нужно позволять себя запугивать.

«Это и есть цель Москвы», — сказал он.

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