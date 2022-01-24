Создан портрет идеального кандидата для полета на Марс 8 24.01.2022, 12:25

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Проверьте, вдруг вы обладаете подходящими чертами характера.

Полет на Марс кажется сейчас не таким фантастическим событием, как несколько лет назад, – уже в этом году SpaceX Илона Маска намерена доставить не меньше двух грузовых кораблей на Красную планету, пишет «Униан».

А первых колонизаторов компания хочет доставить туда к 2024 году. Выяснилось, что лучше всего в таком путешествии проявил бы себя интроверт; тот, кто не нуждается в постоянном общении с другими людьми.

Все просто: в условиях полугодового полета на Марс члены экипажа должны быть приспособлены к дефициту информации, который неизбежно возникнет на космическом корабле. Поэтому человек должен быть терпим к сокращению сенсорной и социальной информации и дефициту социальных контактов.

Поскольку члены экипажа будут постоянно находиться вместе, лучше, чтобы ни у кого из них не было специфических личностных особенностей (в разговоре, в быту, в поведении). Кроме того, человек должен хорошо переносить замкнутое пространство и отсутствие приватности.

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