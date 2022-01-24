НАТО объявило об увеличении военного присутствия в Восточной Европе 5 24.01.2022, 12:47

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Альянс готов реагировать на действия России.

Североатлантический альянс объявил об увеличении военного присутствия в Восточной Европе в связи с угрозой нового российского вторжения в Украину.

Об этом говорится в заявлении НАТО, опубликованном в понедельник, 24 января, на его официальном сайте, пишет «Новое время».

«Я приветствую союзников, предоставляющих дополнительные силы НАТО. НАТО продолжит принимать все необходимые меры для защиты всех союзников, в том числе путем усиления восточной части Североатлантического союза. Мы всегда будем реагировать на любое ухудшение обстановки с безопасностью, в том числе путем укрепления нашей коллективной обороны», — подчеркнул генсек Йенс Столтенберг.

Дания отправляет фрегат в Балтийское море и собирается направить в Литву четыре истребителя F-16 для поддержки миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в регионе.

Испания отправляет корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.

Франция выразила готовность перебросить в Румынию войска под командованием НАТО.

Нидерланды с апреля направят в Болгарию два истребителя F-35 для поддержки деятельности НАТО по патрулированию воздушного пространства в регионе, а также приведут в готовность один корабль и наземные подразделения сил реагирования НАТО.

Соединенные Штаты также ясно дали понять, что рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия в восточной части Североатлантического альянса.

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