НАТО объявило об увеличении военного присутствия в Восточной Европе

НАТО объявило об увеличении военного присутствия в Восточной Европе5
- 24.01.2022, 12:47
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Альянс готов реагировать на действия России.
Североатлантический альянс объявил об увеличении военного присутствия в Восточной Европе в связи с угрозой нового российского вторжения в Украину.
Об этом говорится в заявлении НАТО, опубликованном в понедельник, 24 января, на его официальном сайте, пишет «Новое время».
«Я приветствую союзников, предоставляющих дополнительные силы НАТО. НАТО продолжит принимать все необходимые меры для защиты всех союзников, в том числе путем усиления восточной части Североатлантического союза. Мы всегда будем реагировать на любое ухудшение обстановки с безопасностью, в том числе путем укрепления нашей коллективной обороны», — подчеркнул генсек Йенс Столтенберг.
Дания отправляет фрегат в Балтийское море и собирается направить в Литву четыре истребителя F-16 для поддержки миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в регионе.
Испания отправляет корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.
Франция выразила готовность перебросить в Румынию войска под командованием НАТО.
Нидерланды с апреля направят в Болгарию два истребителя F-35 для поддержки деятельности НАТО по патрулированию воздушного пространства в регионе, а также приведут в готовность один корабль и наземные подразделения сил реагирования НАТО.
Соединенные Штаты также ясно дали понять, что рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия в восточной части Североатлантического альянса.