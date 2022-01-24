закрыть
24 января 2022, понедельник, 14:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

НАТО объявило об увеличении военного присутствия в Восточной Европе

5
  • 24.01.2022, 12:47
  • 3,584
НАТО объявило об увеличении военного присутствия в Восточной Европе

Альянс готов реагировать на действия России.

Североатлантический альянс объявил об увеличении военного присутствия в Восточной Европе в связи с угрозой нового российского вторжения в Украину.

Об этом говорится в заявлении НАТО, опубликованном в понедельник, 24 января, на его официальном сайте, пишет «Новое время».

«Я приветствую союзников, предоставляющих дополнительные силы НАТО. НАТО продолжит принимать все необходимые меры для защиты всех союзников, в том числе путем усиления восточной части Североатлантического союза. Мы всегда будем реагировать на любое ухудшение обстановки с безопасностью, в том числе путем укрепления нашей коллективной обороны», — подчеркнул генсек Йенс Столтенберг.

Дания отправляет фрегат в Балтийское море и собирается направить в Литву четыре истребителя F-16 для поддержки миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в регионе.

Испания отправляет корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.

Франция выразила готовность перебросить в Румынию войска под командованием НАТО.

Нидерланды с апреля направят в Болгарию два истребителя F-35 для поддержки деятельности НАТО по патрулированию воздушного пространства в регионе, а также приведут в готовность один корабль и наземные подразделения сил реагирования НАТО.

Соединенные Штаты также ясно дали понять, что рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия в восточной части Североатлантического альянса.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Hasta la vista, Саша!
Hasta la vista, Саша! Артем Черников
Унитарное предприятие «ГУЛАГ»
Унитарное предприятие «ГУЛАГ» Ирина Халип
Кароткая тэорыя Учынка
Кароткая тэорыя Учынка Мікалай Статкевіч
Надо поговорить
Надо поговорить Андрей Санников