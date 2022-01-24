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Власти выставили минским предпринимателям ультиматум

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  • 24.01.2022, 12:54
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Власти выставили минским предпринимателям ультиматум
Фото: bymedia

Мингорисполком пригрозил закрыть объекты торговли, если те за сутки не уберут снег.

Мингорисполком заявил, что минчане жалуются на крупные торговые центры и сетевую торговлю — не чистят снег на парковках и площадках, не обрабатывают солью дорожки и ступеньки, много гололедных травм и мелких аварий, сообщают «Минск-Новости».

«Мэрия» провела собственный мониторинг объектов торговли.

«Поручение: если в течение суток торговля не наведет порядок на прилегающих территориях и не обеспечит безопасность покупателей, работа объектов торговли будет принудительно остановлена», — говорится в сообщении агентства.

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