Власти выставили минским предпринимателям ультиматум

Власти выставили минским предпринимателям ультиматум7
- 24.01.2022, 12:54
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Мингорисполком пригрозил закрыть объекты торговли, если те за сутки не уберут снег.
Мингорисполком заявил, что минчане жалуются на крупные торговые центры и сетевую торговлю — не чистят снег на парковках и площадках, не обрабатывают солью дорожки и ступеньки, много гололедных травм и мелких аварий, сообщают «Минск-Новости».
«Мэрия» провела собственный мониторинг объектов торговли.
«Поручение: если в течение суток торговля не наведет порядок на прилегающих территориях и не обеспечит безопасность покупателей, работа объектов торговли будет принудительно остановлена», — говорится в сообщении агентства.