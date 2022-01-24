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Европейцы потребляют больше возобновляемой энергии, чем планировалось

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  • 24.01.2022, 13:04
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Европейцы потребляют больше возобновляемой энергии, чем планировалось

Больше всего энергии из возобновляемых источников потребляют в Швеции – более 60%.

22% потребляемой энергии в странах ЕС происходит из возобновляемых источников. Это на 2% больше, чем планировалось изначально Евросоюзом. Такие данные приводит европейское статистическое агентство Евростат, пишет «Евро пульс».

По подсчетам агентства, больше всего энергии из возобновляемых источников потребляют в Швеции – более 60%. На втором месте — Финляндия (44 %), на третьем — Латвия (42 %).

На противоположном конце списка оказались Мальта (11%), Люксембург (12%) и Бельгия (13%).

Почти все страны ЕС опережают свои национальные планы по переходу на возобновляемые источники энергии. Например, лидер рейтинга, Швеция, опережает свой план на 11 %. Ровно по своему расписанию «идут» Словения (там фактический показатель совпадает с целевым — 25%), Нидерланды (14%) и Бельгия (13%). Единственной «отстающей» страной оказалась Франция – 19% из 23% запланированных.

Переход на возобновляемые источники энергии – одна из мер Евросоюза, чтобы достигнуть нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 года. Это означает, что объем этих выбросов уменьшится настолько, что они естественным образом будут полностью поглощаться, а не накапливаться в атмосфере.

Прошлым летом производство солнечной энергии в Европейском союзе достигло рекордной отметки в 10% от общей выработки энергии.

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