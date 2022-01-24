Видеохит: Собаки на детской площадке научились скатываться с горки 4 24.01.2022, 13:10

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иллюстрационное фото

Австралийские овчарки стали звездами Сети.

Домашние животные часто ведут себя как дети, и пока их двуногие друзья в садиках и школах, с радостью занимают игровые площадки. В сети появилось видео, как компания собак породы келпи (австралийская овчарка) катается с горки, и эти малыши точно знают, как весело провести время, пишет apostrophe.ua.

На кадрах ролика видно, как первым скатывается черно-белый пес. За ним съезжает его коричневый товарищ, а затем - и остальные. Питомцы виляют хвостами, радуясь, что сами научились выполнять этот трюк. Автору видео повезло, ведь не каждому удается застать такое милое представление.

Пользователей сети умилили катающиеся собачки, о чем они написали в комментариях.

"Они выглядят так: "Давай, теперь твоя очередь". Так мило", "Это так круто, они наслаждаются катанием, как дети", "Это так мило. Для них это действительно хорошая тренировка", "Какие замечательные собачки", - пишут комментаторы под роликом.

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