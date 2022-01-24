закрыть
24 января 2022, понедельник, 14:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Видеохит: Собаки на детской площадке научились скатываться с горки

4
  • 24.01.2022, 13:10
  • 2,692
Видеохит: Собаки на детской площадке научились скатываться с горки
иллюстрационное фото

Австралийские овчарки стали звездами Сети.

Домашние животные часто ведут себя как дети, и пока их двуногие друзья в садиках и школах, с радостью занимают игровые площадки. В сети появилось видео, как компания собак породы келпи (австралийская овчарка) катается с горки, и эти малыши точно знают, как весело провести время, пишет apostrophe.ua.

На кадрах ролика видно, как первым скатывается черно-белый пес. За ним съезжает его коричневый товарищ, а затем - и остальные. Питомцы виляют хвостами, радуясь, что сами научились выполнять этот трюк. Автору видео повезло, ведь не каждому удается застать такое милое представление.

Пользователей сети умилили катающиеся собачки, о чем они написали в комментариях.

"Они выглядят так: "Давай, теперь твоя очередь". Так мило", "Это так круто, они наслаждаются катанием, как дети", "Это так мило. Для них это действительно хорошая тренировка", "Какие замечательные собачки", - пишут комментаторы под роликом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Hasta la vista, Саша!
Hasta la vista, Саша! Артем Черников
Унитарное предприятие «ГУЛАГ»
Унитарное предприятие «ГУЛАГ» Ирина Халип
Кароткая тэорыя Учынка
Кароткая тэорыя Учынка Мікалай Статкевіч
Надо поговорить
Надо поговорить Андрей Санников