В магазинах отдельно обозначили товары, которые можно купить по «продуктовым карточкам» 2 24.01.2022, 13:22

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Журналисты обнаружили несколько нюансов.

Прогуливаясь по «Короне» во время шопинга выходного дня, onliner.by обнаружил, что некоторые виды мяса теперь выделены на витрине как «социально значимые». Это те самые продукты, на которые пенсионеры, многодетные семьи и малоимущие белорусы якобы могут получить скидку 10%.

Вообще социальная скидка распространяется на перечень товаров из 29 позиций. Но специальные таблички журналисты обнаружили только в мясном отделе. Можно предположить, что именно по поводу мясных продуктов покупатели задают больше всего вопросов.

Итак, что можно купить со скидкой? Как социально значимый товар обозначен, например, полуфабрикат из свинины «Грудинка „Сельская“ на косточке» — он продается за 9 рублей 63 копейки.

Набор для студня «Крестьянский» тоже отдадут дешевле на 10%. Стандартная цена — 5 рублей 10 копеек за килограмм.

Как особенно значимый для людей продукт теперь продается и говядина 2-го сорта. Цена — 9 рублей 60 копеек. На мясе дороже 10 рублей — ценники обычные.

Напомним, в документе от МАРТ говорится, что социальная скидка доступна при покупке говядины и свинины (кроме бескостного мяса), а также мяса кур, в том числе цыплят-бройлеров, охлажденного или замороженного, в тушках. Есть нюансы и в отношении других продуктов.

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