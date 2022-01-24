«Они готовы голыми руками разорвать русских» 10 24.01.2022, 13:36

7,198

Украинский генерал уверен, что если Россия вторгнется, то ее ждут большие потери.

Командующий Объединенными силами, генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что президент РФ Владимир Путин понимает, что в случае вторжения в Украину после больших потерь его армия может остановиться.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на The Times.

«Путин понимает, что после больших потерь его армия может остановиться сама по себе. В этом вопросе нельзя доверять интуиции. Речь идет о холодном расчете», — сказал он.

По словам Павлюка, если украинской разведке удастся предсказать направление главного удара РФ, то после первых больших потерь они не пойдут дальше.

«У нас в стране около полумиллиона людей, прошедших через войну, в которой они потеряли кого-то или что-то. Полмиллиона, которые потеряли кровь родственников, потеряли свои дома или потеряли своих друзей, и они готовы голыми руками разорвать русских», — сказал Павлюк.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».