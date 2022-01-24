Власти решили заморозить цены на ряд товаров 2 24.01.2022, 13:45

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Режим не может обуздать инфляцию.

Чиновники будут сдерживать цены на некоторые импортные овощи и фрукты, а также на отдельные отечественные сыры. Об этом сообщает пресс-служба МАРТ. Zerkalo.io рассказывает, за какие конкретно товары взялись власти.

За цены на какие товары взялись власти

В МАРТ сообщили, что в Беларуси вводят особую схему формирования цен на некоторые фрукты — свежие капусту белокочанную, лук репчатый, свеклу, морковь, картофель и яблоки. В ведомстве уточняют, что речь про те позиции, которые до 1 января этого года не ввозились в Беларусь. Также особый порядок формирования цен ввели на отечественные полутвердые и твердые сыры.

В МАРТ поясняют, что ограничивают отпускные цены импортеров на перечисленные овощи и фрукты, а также отпускные цены производителей на сыры твердые и полутвердые. Также власти установили потолок по предельным максимальным оптовым и торговым надбавкам на эти позиции. В ведомстве уточняют, что на эти товары распространяются ограничения, которые в декабре прошлого года ввели для социально значимых товаров постановлением постановлением № 79.

Напомним, этим документом ограничили предельную рентабельность для импортеров и производителей: она не должна превышать 10% от рентабельности за январь-ноябрь 2021 года. Этим постановлением также утвердили максимальные надбавки импортера, а также максимальные оптовые и торговые надбавки с учетом оптовой надбавки. Они ограничены в пределах 15−30% в зависимости от товара.

Что касается твердых и полутвердых сыров, то в постановлении уточняется, что ограничения по ценам распространяются на сыры из коровьего молока сычужные

твердые и полутвердые весовые и фасованные (кроме сыров

сверхтвердых, плавленых, копченых, с плесенью, рассольных, с добавками, сырных

продуктов).

Почему могли ввести ограничения по ценам

Госрегулирование цен на овощи вводят на фоне того, что в 2021 году они оказались в лидерах по подорожанию. Это как раз свежая белокочанная капуста, лук репчатый, свекла, морковь, картофель.

Неоднократно поднимался вопрос стремительного подорожания отечественных овощей. Однако правительству до сих пор не удается решить вопрос со стремительным ростом цен на овощи.

Что касается сыра, то не исключено, что введение госрегулирование цен на него может быть связано с ростом его импорта из России, а также с введенными контрсанкциями Минском против западных стран. Напомним, власти ввели ограничения на ввоз в нашу страну в том числе молока и молочных продуктов. Сыры были одной из основных позиций, которые мы импортировали из «молочки».

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