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Ученые обнаружили уникальную римскую чашу из синего стекла, которой около 2 тысяч лет

  • 24.01.2022, 13:53
Ученые обнаружили уникальную римскую чашу из синего стекла, которой около 2 тысяч лет

Hайденная в Неймегене чаша очень высокого качества.

Археологи, проводившие раскопки на месте обширной жилой застройки и зеленых насаждений в районе Винкельстег в Неймегене, обнаружили эффектную римскую чашу из синего стекла, которая находится в безупречном состоянии. Ей не менее 1800 лет, и на ней нет ни сколов, ни трещин. Об этом пишет портал The History Blog (перевод — lenta.ua).

Такие блюда изготавливались путем охлаждения и затвердевания расплавленного стекла над формой. Узор в виде полос наносили, когда стекломасса была еще жидкой. Оксид металла вызывает синий цвет.

Эта чаша когда-то была экспонатом первых жителей Неймегена. Ведущий археолог Пепейн Ван де Гир считает, что это шедевр, который заслуживает того, чтобы быть выставленным в музее. «Я видел подобную стеклянную посуду в итальянских музеях».

Неймеген был основан как римский военный лагерь в I веке до нашей эры, а рядом с ним образовалось гражданское поселение местных народов батавов. К 98 году поселение Неймеген было первым городом на территории нынешних Нидерландов, получившим статус муниципия (права римского города), что сделало его жителей римскими гражданами.

Чаша не местного производства. Она была изготовлена в мастерской изящных изделий из стекла в большом римском городе. Римский город Ветера (современный Ксантен), расположенный сразу за границей в Германии, был известен своим производством стекла, и он также находился на территории батавов, поэтому здесь должны были быть налаженные линии для обмена товарами. Однако она такого высокого качества, что вполне могла быть произведена в Италии и продана на север или приобретена батавским легионером, который привез ее домой, когда уходил в отставку из римской армии.

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