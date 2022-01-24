В Фаниполе квартиры остались без воды 1 24.01.2022, 14:19

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Воду приходится брать в цистерне.

В воскресенье, 23 января, в квартирах и частных домах в Фаниполе пропала вода. Издание Fanipol.by передает, что все произошло из-за прорыва в сети городского водопровода.

Сообщается, что коммунальные службы подали воду в квартиры примерно в 22.00, однако из-за низкого напора она не доходит до квартир на последних этажах.

В понедельник, 24 января, некоторые квартиры все еще остаются без воды. КУП «Молодечноводоканал» организовало подвоз воды, цистерну разместили у гипермаркета «Евроопт» на улице Зеленой.

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