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Российские фондовые рынки приближаются к состоянию «свободного падения»

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  • 24.01.2022, 14:37
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Российские фондовые рынки приближаются к состоянию «свободного падения»

Игра мускулами слишком дорого стоит.

Российские рынки, похоже, приближаются к состоянию свободного падения на фоне сообщений возможного нового нападения России на Украину, сообщил корреспондент газеты The Moscow Times Джейк Корделл.

Он сообщил, что только за сегодня российский фондовый рынок упал на 9 процентов. А за последние несколько недель он потерял около 150 миллиардов долларов. 

Рубль также упал еще на 1,5%, приближаясь к моменту, когда Центральный банк может рассмотреть возможность вмешательства.

Напомним, страны Запада анонсировали жесткие санкции, если Россия вторгнется в Украину.

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