Российские фондовые рынки приближаются к состоянию «свободного падения» 1 24.01.2022, 14:37

5,668

Игра мускулами слишком дорого стоит.

Российские рынки, похоже, приближаются к состоянию свободного падения на фоне сообщений возможного нового нападения России на Украину, сообщил корреспондент газеты The Moscow Times Джейк Корделл.

Он сообщил, что только за сегодня российский фондовый рынок упал на 9 процентов. А за последние несколько недель он потерял около 150 миллиардов долларов.

Рубль также упал еще на 1,5%, приближаясь к моменту, когда Центральный банк может рассмотреть возможность вмешательства.

Напомним, страны Запада анонсировали жесткие санкции, если Россия вторгнется в Украину.

Russian markets appear to be approaching something like free-fall territory.



Stock market down 9% already today - value lost in last few weeks something like $150bn now.



Ruble also fallen another 1.5%, getting close to point where Central Bank could consider intervening. — Jake Cordell (@JakeCordell) January 24, 2022

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».