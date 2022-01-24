Один из самых известных белорусских стартапов покинул ПВТ 2 24.01.2022, 16:46

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Теперь он будет работать из Швейцарии и Польши.

На днях OneSoil один из самых известных белорусских стартапов исчез из списка резидентов на сайте ПВТ, пишет dev.by.

— Да, вышли <из ПВТ>. OneSoil растет как международная компания, основная деятельность теперь ведется из Швейцарии и Польши. И поскольку многие наши сотрудники переехали в офис в Варшаве, а их количество в Беларуси значительно сократилось — было принято решение выйти из ПВТ, — рассказали журналистам в компании.

Часть сотрудников OneSoil продолжает работать удаленно из Беларуси, но теперь у компании два офиса — в Швейцарии и Польше.

OneSoil — стартап из Беларуси, который в 2017 году создали программист Вячеслав Мазай и географ Всеволод Генин. Его основной продукт — умная система для мониторинга состояния посевных площадей, увеличения урожайности и экономии ресурсов. Для сбора «урожая» данных с полей используются спутниковые снимки.

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