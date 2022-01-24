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Что делать белорусам, если в банке не принимают к обмену доллары?

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  • 24.01.2022, 14:51
  • 11,936
Что делать белорусам, если в банке не принимают к обмену доллары?

Каждый банк устанавливает свои правила определения «годности» иностранных купюр.

- В банке мне отказались обменять доллары США на белорусские рубли, мотивируя это тем, что на сгибе купюр есть полоски (наверное, они появились от долгого лежания в кошельке в сложенном виде). Что теперь делать? - спрашивает у aif.by пенсионерка из Шарковщины.

Обратитесь в другой банк. Как пояснили в контакт-центре «Беларусбанка», каждый банк устанавливает свои правила определения «годности» иностранных купюр в соответствии с требованиями иностранных государств или банков-посредников.

Если, по мнению работника банка, банкнота повреждена, клиенту стоит обратиться в другое отделение либо проконсультироваться по телефону в контакт-центре любого банка: там подскажут ближайшие отделения, в которых можно обменять купюру.

Поврежденную банкноту в ряде случаев можно заменить на новую, но при этом банкам предоставлено право взимать комиссию за эту услугу (в среднем 3-5% номинала банкноты, но не ниже определенной банком суммы).

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