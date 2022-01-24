10 зимних фильмов, которые стоит посмотреть 4 24.01.2022, 14:55

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Один из них - «День сурка».

Подборка intex-press.by из десятки фильмов, которые помогут вам насладиться зимней атмосферой, не выходя из дома.

«Вечное сияние чистого разума»

Режиссер: Мишель Гондри

Жанр: мелодрама, фантастика, драма

IMDb: 8.3

Застенчивый и меланхоличный Джоэл живёт ничем не примечательной серой и унылой жизнью. Но однажды вместо привычного рабочего маршрута молодой человек вдруг садится на электричку в другом направлении и устремляется к морю. На песчаном берегу Джоэл замечает девушку с ярко-синими волосами. На обратном пути они знакомятся в вагоне электрички и парень понимает, что у них с Клементиной очень много общего, как будто он уже знает эту девушку. Совсем скоро Джоэл поймёт, что действительно был знаком с ней, более того — они были парой.

«Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф»

Режиссер: Эндрю Адамсон

Жанр: фэнтези, приключения, семейный

IMDb: 6.9

Четверых детей родители отправляют из Лондона в деревню, к старому профессору — другу семьи. В его доме дети обнаруживают таинственный платяной шкаф, посредством которого они попадают в сказочную страну Нарнию, где обитают фантастические люди, животные и существа.

Оказывается, что эта мирная страна находится под властью злой Колдуньи, из-за которой там — вечная зима. Дети должны помочь царю Аслану (Великому Льву, который много столетий назад основал Нарнию) победить Колдунью, разрушить заклинания и освободить жителей Нарнии…

«Форс-мажор»

Режиссер: Рубен Эстлунд

Жанр: драма, комедия

IMDb: 7.3

Во время отпуска в Альпах за обедом молодая семья с детьми увидела, как прямо на них сходит лавина. Это событие повлечёт сильные изменения в их жизни, но не потому что туристы пострадали от лавины, а из-за того, что глава семейства в этот напряжённый момент просто сбежал.

«Зигзаг удачи»

Режиссер: Эльдар Рязанов

Жанр: комедия

IMDb: 7.3

Молодой фотограф Володя Орешников выигрывает 10000 рублей. Товарищи по работе, не долго думая, организовывают общественный суд. Дело в том, что 20 рублей на покупку облигации Орешников тайком взял из кассы взаимопомощи, председателем которой он был.

«Сияние»

Режиссер: Стэнли Кубрик

Жанр: триллер, драма, ужасы, детектив

IMDb: 8.4

Джек Торренс с женой и сыном приезжает в элегантный отдалённый отель, чтобы работать смотрителем во время мертвого сезона. Торренс здесь раньше никогда не бывал. Или это не совсем так? Ответ лежит во мраке, сотканном из преступного кошмара.

«Кэрол»

Режиссер: Тодд Хейнс

Жанр: драма, мелодрама

IMDb: 7.3

В неповторимой атмосфере изысканного Нью-Йорка 50-х годов юная Терез встречает Кэрол, ослепительную зрелую женщину, томящуюся в браке без любви. Мимолетный проблеск влечения перерастает во всепоглощающее чувство, которое навсегда изменит их жизни. Но как довериться любви, если твоя судьба зависит от предрассудков безжалостного времени?

«День сурка»

Режиссер: Харольд Рэмис

Жанр: фэнтези, мелодрама, комедия

IMDb: 8.0

Телевизионный комментатор Фил Коннорс каждый год приезжает в маленький городок в штате Пенсильвания на празднование Дня сурка. Но на этот раз веселье рискует зайти слишком далеко. Время сыграло с ним злую шутку: оно взяло да и остановилось.

Теперь на календаре Фила чернеет одна и та же дата — 2 февраля, из которой он никак не может выбраться. Неунывающий ведущий пытается извлечь выгоду из своего комичного положения: впереди у него уйма времени и безмятежное предсказуемое будущее.

Отныне с ним не случится ничего плохого… и ничего хорошего. У Фила осталась одна заветная мечта, простая и незамысловатая — 3 февраля…

«Восхождение»

Режиссер: Лариса Шепитько

Жанр: драма, военный

IMDb: 8.3

Оккупированная Беларусь, зима 1942 года. Партизаны — солдат Рыбак и офицер Сотников отправляются на поиски продовольствия для партизанского отряда. После стычки с полицаями они скрываются в деревне, но спустя некоторое время их настигают каратели. Допросы, пытки, страх… Поиски выхода, компромисса, сделки с совестью приводят одного из героев фильма к предательству.

«Выжить»

Режиссер: Фрэнк Маршалл

Жанр: триллер, драма, приключения, история

IMDb: 7.1

Осенью 1972 года в пятницу тринадцатого октября над Андами потерпел катастрофу авиалайнер, на борту которого находилась школьная сборная по регби из Уругвая. Самолет рухнул на высокогорное плато, которое было полностью отрезано от внешнего мира.

Здесь, среди дикой стужи и трупов, горстке оставшихся в живых школьников предстоял жестокий, нечеловеческий тест на выживание. Семьдесят два бесконечных, мучительных дня молодые люди боролись за свою жизнь.

Убежищем им служили обломки самолета, пищей — тела погибших товарищей. Иногда приходится превратиться в зверя, чтобы остаться человеком…

«Фарго»

Режиссер: Джоэл Коэн, Итан Коэн

Жанр: триллер, драма, комедия, криминал

IMDb: 8.1

Для робкого менеджера по продажам, работающего у собственного тестя, похищение собственной жены — отличная идея. Он нанимает двух преступников, чтобы по результатам разделить с ними крупный выкуп за заложницу. Но дело сразу идет не так, как замышлялось, проливается кровь… Вызов преступникам бросает отважная женщина-полицейский…

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