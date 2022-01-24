Глава МИД Австрии не исключает отключение России от SWIFT 3 24.01.2022, 15:10

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Александер Шалленберг назвал возможными все виды финансовых санкций против РФ.

Если Россия вторгнется в Украину, против Москвы могут быть приняты всех виды финансовых санкций, заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в преддверии встречи глав МИД государств Европейского Союза в Брюсселе в понедельник, 24 января, сообщает "Немецкая волна".

"Что касается финансовых санкций и торговли, то тут обсуждаются все возможности", - сказал Шалленберг. Ранее представители ряда стран выразили сомнения в том, что в случае военной агрессии Москвы против Украины следует отключить Россию от глобальной платежной системы SWIFT.

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