закрыть
24 января 2022, понедельник, 17:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Океания всегда воевала с Евразией»

3
  • 24.01.2022, 15:21
  • 6,130
«Океания всегда воевала с Евразией»

В гомельские магазины подвезли пропаганду - как у Оруэлла.

Самой популярной книгой у белорусов в 2021 году стала антиутопия «1984» Джорджа Оруэлла — роман о тоталитарном государстве. А в гомельских книжных магазинах читателям предлагают пропаганду — прямо как у Оруэлла, пишет «Флагшток».

В «книжных новинках» пропагандисты манипулируют фактами и переворачивают всё с ног на голову. Как говорится у классика, «Океания всегда воевала с Евразией».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Главный бункер союзной решимости
Главный бункер союзной решимости Владимир Халип
Hasta la vista, Саша!
Hasta la vista, Саша! Артем Черников
Унитарное предприятие «ГУЛАГ»
Унитарное предприятие «ГУЛАГ» Ирина Халип
Кароткая тэорыя Учынка
Кароткая тэорыя Учынка Мікалай Статкевіч