«Океания всегда воевала с Евразией» 3 24.01.2022, 15:21

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В гомельские магазины подвезли пропаганду - как у Оруэлла.

Самой популярной книгой у белорусов в 2021 году стала антиутопия «1984» Джорджа Оруэлла — роман о тоталитарном государстве. А в гомельских книжных магазинах читателям предлагают пропаганду — прямо как у Оруэлла, пишет «Флагшток».

В «книжных новинках» пропагандисты манипулируют фактами и переворачивают всё с ног на голову. Как говорится у классика, «Океания всегда воевала с Евразией».

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