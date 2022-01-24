В регионах вакантны сотни мест в сфере культуры 3 24.01.2022, 15:42

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Волна массовых увольнений охватила все сферы.

Волна массовых увольнений охватила практически все сферы: медицину, образование, промышленность, культуру. С ноября прошлого года уволены сотни людей из музеев, театров, домов культуры. Особенно остро это ощущается в районах, передает «Белсат».

На днях министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич заявил, что как минимум 300 работников культуры в стране уволили из-за «деструктивной позиции». Статью с громкими признаниями быстро удалили, но интернет все помнит. Озвучено число минимум 300 человек – так скорее обозначена нижняя планка увольнений. Идем на сайт государственной службы занятости и смотрим цифры в регионах. Так, например, с прошлогоднего ноября появилось 197 вакансий «культорганизатор» в районных Домах культуры. Больше всего вакансий появилось за январь, который еще не закончился, – 142.

Аккомпаниаторов нужно еще больше – журналисты нашли 222 вакансии, которые массово начали публиковать с декабря. За неполный январь – 155 вакансий.

За последние два месяца уволены 35 заведующих районных клубов, большинство – 26 вакансий – появилось также в январе. Такое соотношение – на всех позициях в сфере культуры. И это мы смотрим только на районы.

В таблице – конкретные примеры в районах, где в местные районные дома культуры нужно от 10 и более специалистов. Вакансии разные: культорганизаторы, методисты, хореографы, аккомпаниаторы, заведующие клубов, художественные руководители и другие. Часто предлагают вакансии на 0,5 ставки с зарплатами 119-250 рублей. Больше всего денег обещают заведующим домов культуры – до 700 рублей.

В более крупных городах и областных центрах ситуация не лучше. Уволили несколько сотрудников Новогрудского музея, музея Адама Мицкевича – он практически обезглавлен. В Волковысском музее после громкой смерти директора Константина Шишмакова, который отказался подписывать итоговый протокол на выборах из-за очевидных фальсификаций, до сих пор нет нового директора.

В Гродненском областном кукольном театре актерам Анастасии Сухоносик, Ивану Добруку и Александру Анджеевскому предложили написать заявления об увольнении по соглашению сторон.

После выборов и протестов 2020 года из театра кукол ушел актер , уволен Виталий Леонов, Василий Прободяк и его жена, Лариса Микина-Прободяк, которая долгое время была главной художницей театра. Осенью 2020 года более 10 актеров уволились или были уволены из Гродненского областного драматического театра.

Среди них – два режиссера-постановщика. Увольнения продолжились и в 2021 году: в марте драмтеатр не продлил контракта с актрисой Оксаной Пликус, в ноябре из драмтеатра уволился хореограф и балетмейстер Александр Тебеньков, в декабре – фотограф Руслан Хилимончик.

Какой культурной катастрофой это обернулось – можно судить, глядя на нынешние афиши гродненского драмтеатра.

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