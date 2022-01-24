Какая погода ждет белорусов на неделе? 24.01.2022, 15:55

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Фото: Charter97.org

Прогноз на 25-27 января.

25 января погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с территории Польши, лишь ночью по юго-востоку скажется влияние области повышенного атмосферного давления, сформированной в холодной воздушной массе, пишет pogoda.by.

Ожидается облачная погода, ночью по юго-востоку с прояснениями. На большей части территории страны осадки (снег, мокрый снег, по западу с дождем). Местами туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -9..-14°С, по юго-востоку при прояснениях

-15..-20°С, по западной половине -3..-8°С; максимальная днем -2..+3°С, по востоку -3..-8°С. Атмосферное давление будет интенсивно падать.

26 января ночью скажется влияние атмосферных фронтов, уходящих на Украину, днем погоду в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, только в юго-западных районах страны скажется влияние фронтального раздела. Облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части, днем местами по юго-западу страны кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -2..-9°С, при прояснениях -10..-13°С, максимальная днем 0..-6°С.

27 января республика окажется под влиянием атмосферного фронта, смещающегося с территории Польши. Ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории республики снег, мокрый снег, днем по юго-западу возможен дождь. В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -5..-12°С, по востоку при прояснениях -13..-15°С, по юго-западу -1..-4°С; максимальная днем -4..+2°С, по востоку до -6°С.

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