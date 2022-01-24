В Буркина-Фасо военные задержали президента 2 24.01.2022, 15:59

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Рок Марк Кристиан Каборе

Фото: Michel Euler / AP

В ближашее время они выступят с обращением по ТВ.

В Буркина-Фасо военные взяли под стражу президента Рока Марка Кристиана Каборе, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника в службах безопасности и западноафриканского дипломата. Его задержали вечером 23 января после перестрелки вокруг его резиденции в столице страны Уагадугу. По данным агентства, Каборе доставили на одну из армейских баз, отмечает РБК.

Глава бюро Reuters в Западной и Центральной Африке Феликс Бейт разместил в Twitter фотографию президентского автомобиля со следами от пуль. По его словам, машина находится возле президентской резиденции.

О задержании Каборе со ссылкой на корреспондента сообщает Radio France Internationale (RFI). По информации радиостанции, военные требуют, чтобы Каборе ушел в отставку, и просят правительство выделить дополнительные средства для борьбы с терроризмом. По данным RFI, они скоро выступят с официальным заявлением по ТВ.

Вооруженные люди заняли позиции перед резиденцией премьер-министра и зданием национального телевидения RTB, передает портал Burkina 24. По данным Reuters, у штаб-квартиры государственной телерадиокомпании стоят три бронемашины и дежурят солдаты в балаклавах. Агентству не удалось связаться с представителями правительства.

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