Российский рубль рухнул на угрозе войны

Российский рубль рухнул на угрозе войны5
- 24.01.2022, 16:14
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Доллар превысил 79 российских рублей.
Курс доллара на Мосбирже превысил отметку в 79 российских рублей. Для американской валюты это максимум с ноября 2020 года, пишет «Новая газета».
Цена евро возросла до 89 рублей.
В последний раз американская валюта торговалась за такую же стоимость 7 апреля прошлого года. Евро достигал отметки в 88 рублей 14 января текущего года.
Индекс Мосбржи также снизился на 4,7%. Теряют в стоимости и акции крупных российских компаний: стоимость ценных бумаг Сбербанка снизилась на 4,8%, «Газпрома» — на 5,6%.
Главной причиной происходящего могут быть геополитические изменения. Сегодня утром стало известно, что Госдепартамент США распорядился эвакуировать семьи американских дипломатов из Украины из-за «угрозы военных действий со стороны России». Более того, НАТО объявило об увеличении своего присутствия на территории Восточной Европы.
По мнению аналитиков Росбанка, с которыми пообщался РБК, российский рынок продолжит и дальше реагировать на геополитическую напряженность. Эксперты считают, что в таких условиях курс доллара может колебаться в диапазоне 76,5 -78 рублей, евро — 87-89 рублей.