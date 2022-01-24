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Семь полезных продуктов для работы мозга

  • 24.01.2022, 16:34
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Семь полезных продуктов для работы мозга

Один из таких продуктов — брокколи.

Мозг – самый важный орган, от него зависят все наши действия: благодаря мозгу мы дышим или глотаем, смотрим, слушаем, что-то трогаем или пробуем, различаем вкусы и цвета, читаем или пишем, ходим или танцуем, думаем и говорим, любим или ненавидим, и т.д. Чтобы обеспечить нам долгую и полноценную жизнь, ученые назвали самые полезные продукты для мозга с оптимальным содержанием витаминов и микроэлементов, пишет healthinfo.ua.

Брокколи. В любой капусте много питательных веществ и растительного белка. В брокколи же много витамина К, лютеина и бора, которые отвечают за правильную работу мозга. А также витамина С – важнейшего из антиоксидантов, он замедляет процессы старения, укрепляет сосуды и капилляры, влияет на кровоснабжение головного мозга. Ежедневно нужно съедать минимум 70 г брокколи.

Авокадо. Незаменимый источник нутриентов, необходимых при активной умственной деятельности. В нем много фолиевой кислоты и омега-жирных кислот, благодаря чему стимулируется работа сосудов, снижается уровень "вредного" холестерина. Употребление авокадо помогает предотвратить болезнь Альцгеймера. В масле авокадо содержатся все те же полезные вещества, что и в цельных плодах, его смело можно использовать в пищу.

Зелень. Ошибочна наделять ее только "декоративными" функциями на столе. Зеленый цвет свидетельствует о наличии хлорофилла – важного вещества, наполняющего клетки и сосуды кислородом. Богатый витаминный состав (особенно витаминов группы В) и широкий спектр микроэлементов просто необходимы для стимуляции мозговой деятельности и развития умственных способностей. Отличный вариантом станет смузи из сезонных фруктов и пары пучков вашей любимой зелени.

Черника. Ягоды не менее полезны, чем фрукты. Кроме того, что чернику рекомендуют есть при проблемах со зрением, она также способна улучшать память и повышать концентрацию. Такой эффект связан с флавоноидами в составе ягод – они улучшают прилив крови к мозгу и стимулируют передачу информации между нервными клетками. Если зимой нет возможности есть свежие ягоды, вполне подойдут замороженные – они практически полностью сохраняют полезные свойства.

Чечевица. Это вкусный и питательный источник растительного белка, железа, фолиевой кислоты и витаминов группы В. Эти элементы необходимы для эффективной работы мозга, они улучшают память, повышают скорость мышления. Чечевицу принято готовить в виде гарнира или супа.

Грецкие орехи. Без сомнения, все орехи полезны и питательны. Но именно в грецких содержится максимальная концентрация Омега-3 жирных кислот, витаминов А и Е, а также лецитина – он улучшает работу мозга и активизирует память.

Лосось. В рыбе содержится беспрецедентное количество ненасыщенных жирных кислот. А именно они влияют на умственные процессы, управления телом, состояние памяти. Регулярное употребление Омега-3 предотвращает развитие множества болезней, в том числе и Альцгеймера. В идеале нужно съедать хотя бы 100 г рыбы ежедневно (подойдет не только лосось, но и скумбрия, тунец, сельдь, форель). Если такой возможности нет, старайтесь включать в свой рацион любой сорт жирной морской рыбы минимум два раза в неделю.

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