Урсула фон дер Ляйен: Украина получит от Еврокомиссии 1 миллиард евро 24.01.2022, 16:42

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Урсула фон дер Ляйен

Фото: Bloomberg

Этот пакет помощи поможет Украине перед лицом конфликта.

Еврокомиссия собирается предоставить Украине срочную финансовую помощь в размере одного миллиарда двухсот миллионов евро. Как передает «Польское радио», об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, подчеркнув поддержку ЕС Украины перед лицом агрессивных действий России:

«Украина — свободная и суверенная страна. Она вправе делать свой собственный выбор. Евросоюз будет на ее стороне. Этот пакет помощи поможет Украине удовлетворить финансовые потребности перед лицом конфликта. Мы надеемся, что эта экстраординарная макрофинансовая помощь будет быстро одобрена государствами ЕС и Европейским парламентом. Тогда мы сможем очень быстро перевести первый транш в размере 600 миллионов евро».

Кроме того, ЕК готовит долгосрочный план в виде льготных кредитов для поддержки модернизации Украины.

С 2014 года, когда Россия незаконно аннексировала Крым и вторглась на восток Украины, ЕС и европейские финансовые учреждения предоставили Украине более 17 миллиардов евро в виде грантов и кредитов.

Министры иностранных дел стран ЕС одобрили общие положения по вопросам безопасности в Европе. Министры осудили продолжающиеся агрессивные действия и угрозы России в отношении Украины. Они напомнили, что главы государств и правительств ЕС на заседании Европейского совета в декабре 2021 года признали, что любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет иметь огромные последствия и серьезные затраты.

«ЕС подтверждает свою непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и других партнеров по Восточному партнерству в пределах их международно признанных границ и призывает Россию конструктивно восстановить существующие международные рамки для прочного и мирного урегулирования конфликтов», — заявили министры.

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