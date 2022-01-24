Как прямо сейчас выглядит стройка нового моста на Немиге 24.01.2022, 17:00

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Мост показали строители.

Сегодня строители планируют завершить укладку балок на первом пролетном строении путепровода на Немиге, часть которого рухнула в январе. Об этом «Минск-Новостям» рассказал глава столицы Владимир Кухарев. А «Минскстрой» показал, как прямо сейчас выглядит место строительства.

Владимир Кухарев рассказал, что на сегодня уже закончены бетонные работы по устройству фундаментов и подпорных стенок центральной опоры путепровода.

— На первом пролетном строении завершается укладывание балок и, я думаю, что сегодня мы его завершим. Далее приступим к укладке балок на второе пролетное строение. Предпосылок выйти из графика нет, — сказал глава Минска.

Сегодня мост выглядит вот так:

Пешеходная часть путепровода над улицей Немига рухнула в ночь на 8 января. Во время происшествия никто не пострадал. В связи с перекрытием части улиц в центре Минска ГАИ вместе с проектными организациями разработала схему изменения организации дорожного движения.

Строители уже разобрали старый мост и строят новый. Власти обещают открыть его для движения 10 февраля.

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