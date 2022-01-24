закрыть
24 января 2022, понедельник, 17:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как прямо сейчас выглядит стройка нового моста на Немиге

  • 24.01.2022, 17:00
  • 1,654
Как прямо сейчас выглядит стройка нового моста на Немиге

Мост показали строители.

Сегодня строители планируют завершить укладку балок на первом пролетном строении путепровода на Немиге, часть которого рухнула в январе. Об этом «Минск-Новостям» рассказал глава столицы Владимир Кухарев. А «Минскстрой» показал, как прямо сейчас выглядит место строительства.

Владимир Кухарев рассказал, что на сегодня уже закончены бетонные работы по устройству фундаментов и подпорных стенок центральной опоры путепровода.

— На первом пролетном строении завершается укладывание балок и, я думаю, что сегодня мы его завершим. Далее приступим к укладке балок на второе пролетное строение. Предпосылок выйти из графика нет, — сказал глава Минска.

Сегодня мост выглядит вот так:

Пешеходная часть путепровода над улицей Немига рухнула в ночь на 8 января. Во время происшествия никто не пострадал. В связи с перекрытием части улиц в центре Минска ГАИ вместе с проектными организациями разработала схему изменения организации дорожного движения.

Строители уже разобрали старый мост и строят новый. Власти обещают открыть его для движения 10 февраля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Главный бункер союзной решимости
Главный бункер союзной решимости Владимир Халип
Hasta la vista, Саша!
Hasta la vista, Саша! Артем Черников
Унитарное предприятие «ГУЛАГ»
Унитарное предприятие «ГУЛАГ» Ирина Халип
Кароткая тэорыя Учынка
Кароткая тэорыя Учынка Мікалай Статкевіч