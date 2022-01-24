Как выглядят трехкомнатные квартиры в Минске дешевле $70 тысяч 1 24.01.2022, 17:27

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В хрущевках, но с ремонтом.

«Онлайнер» отыскал в объявлениях несколько трехкомнатных квартир стоимостью меньше $70 000 в эквиваленте. Как они выглядят.

$61 400 по курсу

Столько стоит трешка в хрущевке 1964 года на Логойском тракте. Площадь — 58 «квадратов». Подойдет для семьи с ребенком: одна из комнат — детская. Выглядит аккуратно, но кое-где все-таки потребует ремонта: кухня довольно устаревшая, а плитка в ванной далека от идеального состояния.

В шаговой доступности — гимназия, несколько детских садов, магазины, несколько парков.

65 000 у. е.

Цена квартиры в кирпичной пятиэтажке, появившейся на улице Уборевича в 1970 году. Размер — 53,9 кв. м. Потолки комбинированные, с точечными и подвесными осветительными приборами. Напольное покрытие — плитка и ламинат. Подключена система «теплый пол». Большой раздельный санузел, в котором произведена замена коммуникаций, установлен бойлер для подогрева воды, джакузи, мебель для ванной комнаты. Кухня объединена с гостиной. Встроенная мебель с техникой: индукционная варочная панель, духовой шкаф, вытяжка. Оборудованы скрытые места для хранения, в спальне — гардеробная.

Рядом несколько детских садов и общеобразовательных школ, магазины, рынок, спортивная арена. Всего 100 метров до экотропы, 900 метров до Чижовского водохранилища и парка имени 900-летия Минска.

$67 900 в эквиваленте

Такую сумму просят владельцы жилья в здании 1974 года на проспекте Рокоссовского. Площадь — 69,8 «квадрата». Неплохой ремонт, по словам собственников, дополняет хорошая звукоизоляция и отличные соседи.

Поблизости парк, банки, магазины, школы, сады, рынок.

$68 000 по курсу

Светлая трешка продается в панельке 1963 года на улице Калиновского. Симпатичный ремонт, новая на вид мебель. Есть все необходимое для комфортного существования. Размер — 56,3 кв. м.

Недалеко от дома детские сады, гимназия, поликлиника, магазины и зона отдыха.

69 900 у.е.

Самый дорогой объект в этой подборке находится в хрущевке 1965 года на улице Седых. Площадь — 58 «квадратов». В квартире также сделан ремонт. Одну из комнат можно использовать как детскую. В гостиной обустроена рабочая зона, а в спальне оборудована гардеробная.

Проблем с инфраструктурой, по словам хозяев, не будет: вокруг школы, детские сады, поликлиника, круглосуточная аптека, парк.

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