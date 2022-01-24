Не iPhone единым: какие еще новинки Apple выпустит в 2022 году

Не iPhone единым: какие еще новинки Apple выпустит в 2022 году2
- 24.01.2022, 17:28
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Этой осенью Apple покажет рекордное количество новинок.
Apple готовит на 2022 год "самое большое количество новых аппаратных продуктов" в истории компании. Об этом пишет журналист Bloomberg Марк Гурман в еженедельной рассылке Power, сообщает unian.net.
Предварительный список Гурмана включает:
1. четыре модели iPhone 14;
2. бюджетный MacBook Pro;
3. MacBook Air;
4. Mac Pro;
5. iMac;
6. AirPods Pro второго поколения;
7. три модели Apple Watch;
8. недорогой iPad;
9. iPad Pro.
10.
Apple, вероятно, проведет как минимум два мероприятия. На традиционной сентябрьской презентации анонсируют новые флагманские айфоны: 6.7-дюймовые iPhone 14 Max и 14 Pro Max, а также 6.1-дюймовые iPhone 14 и 14 Pro. Частота обновления экранов у всех составит 120 Гц. На этот раз без модели mini, которая не снискала большой популярности у пользователей.
Еще в осенние месяцы должны анонсировать 27-дюймовый iMac Pro с новым дизайном и дисплеем mini-LED, наушники AirPods Pro 2-го поколения и несколько планшетов. Также ожидается анонс 14-дюймового MacBook Pro на процессоре M2 и Apple Watch Series 8, SE и совершенно новых смарт-часов с защищенным корпусом для экстремалов.
Будет и большая весенняя презентация в марте или апреле. В рамках нее представят бюджетный iPhone SE 3 с поддержкой 5G, iPad Air с чипом A15 и еще один Mac. А уже в июне пройдет конференция для разработчиков WWDC, на которой расскажут про iOS 16 и macOS 13.