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Не iPhone единым: какие еще новинки Apple выпустит в 2022 году

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  • 24.01.2022, 17:28
  • 1,308
Не iPhone единым: какие еще новинки Apple выпустит в 2022 году

Этой осенью Apple покажет рекордное количество новинок.

Apple готовит на 2022 год "самое большое количество новых аппаратных продуктов" в истории компании. Об этом пишет журналист Bloomberg Марк Гурман в еженедельной рассылке Power, сообщает unian.net.

Предварительный список Гурмана включает:

1. четыре модели iPhone 14;

2. бюджетный MacBook Pro;

3. MacBook Air;

4. Mac Pro;

5. iMac;

6. AirPods Pro второго поколения;

7. три модели Apple Watch;

8. недорогой iPad;

9. iPad Pro.

10.

Apple, вероятно, проведет как минимум два мероприятия. На традиционной сентябрьской презентации анонсируют новые флагманские айфоны: 6.7-дюймовые iPhone 14 Max и 14 Pro Max, а также 6.1-дюймовые iPhone 14 и 14 Pro. Частота обновления экранов у всех составит 120 Гц. На этот раз без модели mini, которая не снискала большой популярности у пользователей.

Еще в осенние месяцы должны анонсировать 27-дюймовый iMac Pro с новым дизайном и дисплеем mini-LED, наушники AirPods Pro 2-го поколения и несколько планшетов. Также ожидается анонс 14-дюймового MacBook Pro на процессоре M2 и Apple Watch Series 8, SE и совершенно новых смарт-часов с защищенным корпусом для экстремалов.

Будет и большая весенняя презентация в марте или апреле. В рамках нее представят бюджетный iPhone SE 3 с поддержкой 5G, iPad Air с чипом A15 и еще один Mac. А уже в июне пройдет конференция для разработчиков WWDC, на которой расскажут про iOS 16 и macOS 13.

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