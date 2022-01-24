закрыть
24 января 2022, понедельник, 18:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

От Украины на Евровидение может поехать белорусский певец Майкл Соул

2
  • 24.01.2022, 17:45
  • 1,142
От Украины на Евровидение может поехать белорусский певец Майкл Соул

Он был бэк-вокалистом группы NaviBand на Евровидении-2017 в Киеве.

Белорусский певец может поехать на Евровидение-2022 от Украины. Исполнитель из Бреста Майкл Соул попал в топ-10 финалистов национального отбора соседней страны, сообщает euroradio.fm.

Майкл — финалист белорусского отбора на Евровидение в 2016 и 2019 годах. Также он был бэк-вокалистом группы NaviBand на Евровидении-2017 в Киеве.

Кто в итоге представит Украину на международном конкурсе, станет известно 12 февраля.     

Беларусь была исключена из участия в Евровидении, когда хотела в 2021 году послать на конкурс группу  "Галасы ЗМеста". Организаторы решили, что белорусская сторона пытается политизировать песенный конкурс.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Главный бункер союзной решимости
Главный бункер союзной решимости Владимир Халип
Hasta la vista, Саша!
Hasta la vista, Саша! Артем Черников
Унитарное предприятие «ГУЛАГ»
Унитарное предприятие «ГУЛАГ» Ирина Халип
Кароткая тэорыя Учынка
Кароткая тэорыя Учынка Мікалай Статкевіч