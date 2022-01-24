От Украины на Евровидение может поехать белорусский певец Майкл Соул

От Украины на Евровидение может поехать белорусский певец Майкл Соул2
- 24.01.2022, 17:45
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Он был бэк-вокалистом группы NaviBand на Евровидении-2017 в Киеве.
Белорусский певец может поехать на Евровидение-2022 от Украины. Исполнитель из Бреста Майкл Соул попал в топ-10 финалистов национального отбора соседней страны, сообщает euroradio.fm.
Майкл — финалист белорусского отбора на Евровидение в 2016 и 2019 годах. Также он был бэк-вокалистом группы NaviBand на Евровидении-2017 в Киеве.
Кто в итоге представит Украину на международном конкурсе, станет известно 12 февраля.
Беларусь была исключена из участия в Евровидении, когда хотела в 2021 году послать на конкурс группу "Галасы ЗМеста". Организаторы решили, что белорусская сторона пытается политизировать песенный конкурс.