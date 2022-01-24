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Юрий Бутусов: Мы остановили Россию в 2014-м, остановим и сегодня

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  • 24.01.2022, 17:58
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Юрий Бутусов: Мы остановили Россию в 2014-м, остановим и сегодня
ЮРИЙ БУТУСОВ
Фото: Gordonua.com

Если никто не сомневается, что ты готов к бою, переговоры о мире могут быть успешными.

Об этом в «Фейсбуке» написал главный редактор издания censor.net Юрий Бутусов:

- Если говорить по-простому об угрозах большой войны России и Украины, то ситуация сравнима с тем, что среди бела дня в людном месте к человеку пристает группа гопников. Они не пытаются сразу убить или ударить, они хотят, чтобы человек от одного их вида сломался, не стал звать на помощь, не стал давать отпор, а стал заискивать, унижаться, выполнять требования гопников. И тогда нападение и грабеж произойдут тихо, не привлекая внимания, и человека можно будет грабить постоянно и по его согласию.

И вот гопники нависают над человеком, угрожающе разговаривают, пытаются понемногу приближаться, шаг за шагом сокращая безопасную дистанцию, и демонстрируя свои враждебные намерения, помахивают дубинками. Они не рискуют напасть сходу - они своими угрозами изучают, как человек реагирует на нападение, готов ли он к драке, можно ли на него влиять психологически, будет ли за него кто-то заступаться. Гопники хотят, чтобы человек сломался добровольно.

Поэтому ни в коем случае не стоит молчать и вести себя как потенциальная жертва, это все равно не спасет. Стоит показать, что всеми силами ты готов бороться до конца, что даже если ты не победишь в драке, то проблемы сумеешь создать немалые. Стоит показать, что даже если сейчас тебе никто не придет на помощь, тебя драка не пугает, ты готов к схватке самостоятельно. И что драка будет очень громкой, по-настоящему, и будет кровь, и когда это увидят разные люди, и тогда, вероятно, кто-то еще придет на помощь человеку.

И вот тогда начнет колебаться гопник. Потому что дойдя до какой-то короткой дистанции, и исчерпав весь запас угроз, надо определяться - а ты сам готов получить сдачу? Ты сам понимаешь последствия нападения? Ты готов драться с человеком, который не боится рискнуть собой, не боится крови, и сделает все, чтобы сделать гопнику как можно больней?

Мы дали отпор России в 2014-м, и их армия остановилась.

Сейчас мы готовы к войне неизмеримо лучше, и нам надо показать, что драка будет гораздо упорней.

Только если никто не сомневается, что ты готов к бою, переговоры о мире могут быть успешными.

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