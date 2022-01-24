Bloomberg: Олимпийские игры стали угрозой для Китая 5 24.01.2022, 18:33

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Искусственный снег для Олимпиады усугубит ситуацию с нехваткой воды в КНР.

Китай стал первой страной — хозяйкой зимней Олимпиады, которая будет использовать исключительно искусственный снег для проведения соревнований. Однако для создания качественного покрова требуется много воды, что может усугубить ситуацию в засушливом округе Чжанцзякоу, где пройдут игры, сообщает Bloomberg.

У искусственного снега есть ряд преимуществ — он более плотно утрамбован и позволяет добиться более стойкого снежного покрова, так что его во все больших объемах используют для проведения международных состязаний. По словам географа из Страсбургского университета Кармен де Йонг, Китаю может потребоваться до двух миллионов кубометров воды, чтобы искусственного снега хватило для проведения Олимпийских игр. Кроме того, рабочие вынуждены дополнительно тратить большое количество жидкости и закачивать ее в сухую почву, чтобы заморозить землю, прежде чем добавить поверх нее искусственный снег.

Дефицит водного ресурса стал одной из основных угроз для благополучия граждан, проживающих в регионе проведения Олимпийских игр. По данным экологической организации China Water Risk, более половины Чжанцзякоу испытывает «сильную нехватку воды», а количество ресурса на душу населения составляет менее одной пятой от среднего показателя по стране. Значительное количество воды в регионе теряется из-за сильных ветров и испарения. За последние 40 лет среднее количество зимних осадков в Чжанцзякоу составило всего 7,9 миллиметра.

Власти Китая осознают, какую нагрузку Олимпийские игры оказывают на водоснабжение Чжанцзякоу. Чжао Вэйдун, представитель зимней Олимпиады в Пекине, заявил, что почти десять процентов воды, потребляемой в одном из районов Чжанцзякоу Чунли, пойдет на производство искусственного снега. Для того, чтобы минимизировать негативное влияние на жителей округа и сократить добычу грунтовых вод, Китай построил вблизи объектов 11 резервуаров для сбора 530 тысяч кубометров воды из осадков и талого снега. Кроме того, воду для нужд Олимпиады также будут забирать из водохранилища в городе Юньчжоу в двух часах езды от Чжанцзякоу.

Эксперты предупреждают, что такой подход все равно нарушит естественный круговорот воды в регионе. Международный олимпийский комитет при рассмотрении заявки Китая на проведение игр в 2015 году заявил, что Пекин «недооценил количество воды, которое потребуется для производства снега» и «переоценил способность восстанавливать запасы воды, которые были изъяты для производства снега».

Проведение зимних Олимпийских игр в будущем оказалось под угрозой из-за изменения климата. На фоне глобального потепления к концу XXI века на Земле может не остаться мест для проведения крупных спортивных состязаний. По данным исследований, из 21 города, в которых ранее проводили зимнюю Олимпиаду, только японский Саппоро сможет сделать это снова к 2100 году при текущих темпах сокращения выбросов парниковых газов. Авторы проекта использовали архивные данные о климате с 1920 года, а также составляли прогнозы, как он в дальнейшем может меняться по всему миру.

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