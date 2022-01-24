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В Беларусь прибывают российские боевые машины

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  • 24.01.2022, 19:04
  • 21,166
В Беларусь прибывают российские боевые машины

Какая техника уже здесь.

В ходе предстоящих учений «Союзная решимость — 2022» в Беларусь пообещали доставить наиболее современное российское вооружение, некоторое из которого официальный Минск годами пытался получить различными способами. Zerkalo.io посмотрело, какая российская техника уже прибыла в нашу страну.

Несмотря на то, что до учений еще больше двух недель (они начнутся только 10 февраля), эшелоны с техникой уже прибывают на разные станции. Так, читатель прислал нам видео, снятое 22 января в первой половине дня — на кадрах видны платформы с целым рядом российской военной техники. По словам приславшего, технику везли в сторону Барановичей. Вот что нам удалось разглядеть.

Бронеавтомобиль «Тигр»

Один из основных бронеавтомобилей российских силовиков (как военных, так и полиции, и Росгвардии) существует в большом количестве вариантов — как «заточенных» под боевые действия, так и спецоперации. Белорусам он знаком по августу-ноябрю 2020 года, один такой броневик есть у ОМОНа, и в дни подавления протестов он нередко бывал замечен на улицах Минска.

Кроме того, пулеметные бронеавтомобили «Лис» от МЗКТ, которые охраняли, в частности, Дворец независимости в сентябре 2020 года, являются лицензионными копиями «Тигра». На кадрах видео машина ничем не вооружена, но в зависимости от модели, на нее можно ставить различное оружие — пулеметы винтовочного или крупного калибра («Корд» или «Печенег»), автоматические 30-миллиметровые пушки или станковые гранатометы АГС-30. В качестве вспомогательного вооружения на бронеавтомобиль часто ставятся гранатометы постановки дымовой завесы — чтобы при необходимости прикрыться дымом. Судя по всему, на кадре видны именно такие.

Основной задачей «Тигров» всегда являлось довезти, по возможности без потерь, пехоту из пункта А в пункт Б, для серьезного боя броневик не предназначен.

БМП-3

На платформах за вагонами видны десять боевых машин, в которых с большой вероятностью можно опознать боевые машины пехоты (БМП-3). Такая техника — наиболее мощная советская БМП, разрабатывалась она с семидесятых, а на вооружение была принята в 1987 году. Советской армии в полной мере не удалось воспользоваться техникой — к тому времени деньги у СССР заканчивались и перевооружаться было не на что.

В результате первой страной, получившей в свою армию большое количество БМП-3, внезапно оказались Объединенные Арабские Эмираты — шейхам машина понравилась, а денег на большой заказ у них было достаточно. Поэтому для ОАЭ уже постсоветская Россия построила больше 600 БМП. Другие арабские страны также заинтересовались новинкой, и свою технику получили в разное время Кувейт, Ирак и Алжир. Сама Россия закупает машины достаточно медленно, за 30 лет на вооружение поставлено едва ли не меньше, чем поставлено в ОАЭ.

Особенностью машины является ее главный калибр — со стандартной для большинства БМП малокалиберной скорострельной пушкой спарено куда более крупное, 100-миллиметровое орудие. Решение поставить сразу две пушки было во многом спорным (все остальные БМП мира пошли по другому пути), но многими считается весьма удачным.

Ругают БМП-3 за другое: как и все советские машины этого класса, она делалась плавающей, чтобы пересекать водоемы своим ходом. На первый взгляд это хорошо, но практика за десятилетия показывает, что плавать в реальной боевой обстановке почти никогда не приходится. Вместе с тем, требование плавучести снижает возможности по бронированию машины — на БМП-3 установлена менее прочная алюминиевая защита. Критике подвергается и способ десантирования экипажа — выпрыгивая из БМП, из-за своеобразного расположения двигателя, бойцы становятся уязвимы для огня противника.

В армии Беларуси БМП-3 нет — не достались в наследство от СССР, и никогда не приобретались в годы независимости. Самыми серьезными пушечными бронемашинами страны остаются БМП-2 и закупленные в этом году БТР-82А.

МТ-ЛБ

Лёгкий многоцелевой гусеничный транспортёр-тягач МТ-ЛБ, он же знаменитая «мотолыга» стал настоящей рабочей лошадкой вооруженных сил СССР и постсоветских стран. На вооружение он был принят еще в шестидесятых. Эту технику можно использовать для транспортировки и буксировки различных военных грузов, а при необходимости ставить на нее самое разное вооружение — пулеметы, пушки, гранатометы, ПТРК, пусковые установки для неуправляемых авиационных ракет. Впрочем, судя кадрам, данные МТ-ЛБ предназначены действовать по прямому назначению — возить и буксировать грузы.

Танк Т-80БВ

Сразу за МТ-ЛБ идут платформы с танками, в которых удалось опознать не самые распространенные в России машины Т-80БВ. Так случилось, что в СССР не было какой-то одной доминирующей школы танкостроения, разные группы лоббистов тянули одеяло на себя, и в стране выпускалось целых три основных боевых танка — Т-64, Т-72 и Т-80.

Последний был самым современным из трех и выделялся в первую очередь силовой установкой — в отличие от дизельных собратьев, Т-80 оснащался газотурбинным двигателем, как американский «Абрамс». В результате танк получил значительную подвижность вкупе с гигантским расходом топлива.

После распада СССР несколько десятков Т-80 версии БВ достались Беларуси, однако на вооружение их ставить не стали, предпочтя менее «прожорливые» Т-72. Долгое время «восьмидесятки» оставались на хранении, в итоге в 2010 году 66 танков продали Йемену, в 2012 году в эту же страну отправили еще 14 таких боевых машин.

В России совсем расставаться с Т-80БВ не решились, но он всегда присутствовал в армии в сравнительно небольших количествах. Сначала основная ставка делалась на Т-90 (модернизированные 72-е), затем добавились более бюджетные версии Т-72Б.

Т-80 также стал известен благодаря своему очень специфическому «боевому крещению» — впервые эти танки открыли огонь… по зданию российского Верховного Совета, когда парламентарии и Ельцин вступили в открытое противостояние осенью 1993 года. Затем машина воевала в Чечне и Йемене.

Российская армия изредка привозила небольшое количество Т-80 в Беларусь, они засветились, например, на учениях «Запад-2017».

Боевые машины, похожие на Т-80БВ, были замечены нашим читателем, также в Речице — нам прислали видео.

САУ «Нона»

«Нона-С» — это советская 120-миллиметровая авиадесантная самоходная установка.

«Нона» стала первым по-настоящему удачным десантируемым самоходным орудием СССР. В годы холодной войны советские воздушно-десантные войска очень нуждались в вооружении, которое позволило бы резко повысить огневую мощь подразделений во вражеском тылу. Работы над моделью велись десятилетиями, и к концу семидесятых с конвейеров начали сходить первые боевые машины.

Алюминиевая броня, небольшая масса в 8 тонн (что позволяло сбрасывать технику на парашюте) и отличное 120-миллиметровое орудие с минометной баллистикой делали (и делают) «Нону» одним из удачных образцов «десантной» бронетехники. Лучше всего артиллерийская установка умеет бороться с пехотой и легкой бронетехникой, но для орудия разработан и кумулятивный снаряд с неплохой бронепробиваемостью.

Как и многие виды советской бронетехники, «Нона» получила боевое крещение в Афганистане, отметилась и в обеих Чеченских войнах.

За «Нонами» видна техника, похожая на передвижные разведывательные пункты (ПРП) на шасси БМП-1 — они используются в том числе для указания целей для артиллерии.

Это все, что мы увидим?

Скорее всего, нет. Наиболее мощное и современное вооружение, которое будет переброшено в Беларусь, уже известно — это зенитно-ракетные комплексы большой дальности С-400, истребители Су-35 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь». Ничего из вышеперечисленного не стоит на вооружении в Беларуси.

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