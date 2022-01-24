В Балтийское море на учения вышли 20 кораблей ВМФ России 12 24.01.2022, 19:21

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Россия создает напряженность в регионе.

Двадцать кораблей и судов российского флота отправились в районы Балтийского моря для участия в учениях из пунктов базирования, сообщили РБК в отделе информационного обеспечения Балтфлота пресс-службы Западного военного округа.

«Двадцать боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота <...> вышли в назначенные районы Балтийского моря для выполнения задач в рамках плановых мероприятий боевой подготовки», — отметили представители флота.

В учениях в составе тактических групп также примут участие тральщики и малые противолодочные корабли, а также малые ракетные корабли и ракетные катера, рассказали в пресс-службе.

Ранее в отделе информобеспечения флота рассказали, что из Балтийска для участия в тех же учениях вышли корветы Балтийского флота «Стойкий» и «Сообразительный». Другими задачами этих маневров флот называл обеспечение военно-морского присутствия и демонстрацию Андреевского флага в разных районах Мирового океана.

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