Россия не может решить вопрос бездомных животных 12 24.01.2022, 19:38

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Российские чиновники помогли расцвести проблеме бродячих собак-людоедов.

В Забайкалье стая собак загрызла семилетнюю девочку. Местные жители взялись за ружья, а в Госдуме обещают в феврале проанализировать ситуацию и выработать предложения по внесению изменений в законодательство. Ввести административные штрафы для чиновников, которые не занимаются решением проблемы, например. О поправках в законы говорит и глава Следственного комитета.

Но одними законами ситуацию не исправишь. Нужна долгая, муторная, кропотливая работа всех уровней власти, а именно к ней наша государственная махина все чаще оказывается неспособной, пишет «Московский комсомолец».

В конце 2018 года приняли закон «Об ответственном обращении с животными». Уличных собак он запрещает умерщвлять без особых на то оснований — их следует отлавливать, стерилизовать, вакцинировать, для чего нужны приюты и питомники, и выпускать опять на улицу. Агрессивных особей и после стерилизации из-за характера или особенностей породы выпускать нельзя — для их пожизненного содержания тоже нужны приюты и питомники.

В полную силу этот закон так и не заработал. 15 мая 2021 года «по результатам проверки исполнения законодательства и решений президента по вопросам формирования в обществе ответственного отношения к животным» Владимир Путин дал поручения — почти все они должны были быть исполнены к 1 декабря 2021 года. Но, констатировал в разговоре с «МК» первый замглавы думского Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов («ЕР»), до сих пор правительством и региональными властями не исполнено ни одно, «а ведь идет речь о ключевых мероприятиях, в том числе и для сокращения популяции безнадзорных животных, без этого никуда».

Вот, например, финансовое обеспечение расходных обязательств бюджетов субъектов РФ, возникающих при реализации законов об ответственном обращении с животными. Отвечающее за собак и кошек Минприроды год назад вроде бы поддержало депутатскую идею соответствующей федеральной программы, но денег на софинансирование расходов регионов на строительство (хотя бы строительство!) приютов в бюджете на 2022 год заложено не было. То ли не лоббировало это дело ведомство, куда больше увлеченное приносящими доллары природными ресурсами, то ли, как часто бывает, Минфин «жаба задушила»… Да и власти многих регионов и муниципалитетов считают проблему уличных собак не приоритетной, особенно в условиях пандемии — и все там идет как идет. До следующей смерти или нанесения тяжких телесных повреждений. В стране построена лишь четверть от необходимого количества приютов, говорит г-н Бурматов, но даже это дало в 2021 году сокращение на 12% числа зафиксированных покусов по сравнению с 2020 годом…

Еще президент поручал внести изменения в законы: об особенностях владения и распоряжения приютами и прочими организациями, занимающимися безнадзорными животными; об учете домашних и безнадзорных животных, мониторинге ситуации с последними; об определении порядка передачи в приюты домашних питомцев, которых хозяева больше содержать не могут, — и тех, которые изымаются по причине отвратительного с ними обращения. И о создании системы реагирования на обращения граждан о нападении на них бродячих животных или угрозе такого нападения.

Нет этих законов. Что касается регистрации домашних животных, без которой невозможно наказать безответственных хозяев, виновных в том, что кошки и собаки оказываются на улице, — тут главное ведомство другое: Минсельхоз. А Минсельхозу, сами понимаете, около 40 млн российских кошек и 20 млн российских собак — лишняя головная боль. Главная его забота — коровы, куры, козы, овцы, лошади, то есть животные, приносящие деньги. Поэтому с 2015 года создать единую базу учета и ввести общие правила регистрации ну никак не получается. Правда, Госдума планирует принять в первом чтении правительственный законопроект о правилах обязательной регистрации и создании единой базы сельскохозяйственных животных, а ко второму чтению про домашних животных Минсельхоз вроде обещает поправку предложить. Депутаты надеются, что там будет и про учет безнадзорных животных, но тут еще бабушка надвое сказала — по крайней мере, до сего времени Минсельхоз и Россельхознадзор всеми рогами и копытами, если можно так выразиться, этому сопротивлялись.

Если учесть, что наши власти не в состоянии (или не хотят) заставить людей носить маски даже под угрозой приличных штрафов, очень сомнительно, что им удастся (даже если захотят) заставить всех хозяев в стране регистрировать своих барсиков и жучек. Тем более что платить за бирки, чипы, кольца или клейма все же придется… С остальными поручениями — та же картина.

В Госдуме, со своей стороны, приняли в конце прошлого года в первом чтении два законопроекта об административной ответственности за нарушение правил обращения с животными — в том числе и за выброшенных на улицу кошек, и за «самовыгул» собак. (Кстати, по статистике, около 30% нападений — на совести хозяев, чьи животные гуляют сами по себе.) Теперь вот спикер Вячеслав Володин предлагает административную ответственность для чиновников, ничего не делающих для решения проблемы с бродячими животными. В профильном думском комитете говорят, что в том же Забайкальском крае в прошлом году, по данным СК, зафиксировано пять фактов нападения бродячих собак на людей, но чиновники не реагировали от слова «никак», получается.

А сейчас местные жители начали в собак стрелять…

Соблазнительно простое решение — ружье. И пар выпустить помогает. Главное, можно и дальше ничего не делать — просто ждать, когда выброшенные или выпущенные погулять собаки снова появятся на улице, собьются в стаи и начнут нападать на людей.

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