СБУ отработала 10 сценариев вторжения России в Украину 6 24.01.2022, 19:45

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Только в Харьковской области за последнее время провели более 134 учений.

Служба безопасности Украины отработала десять потенциальных сценариев потенциально возможного военного вторжения со стороны Российской Федерации. Об этом начальник Управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин рассказал на заседании Харьковской областной государственной администрации. Заседание транслировалось на YouTube.

По словам Дудина, в Харьковской области за последнее время провели более 134 учений, отработаны даже варианты, связанные с «полной сменой руководящего состава».

«Нам известно более десяти потенциальных сценариев развития событий. Отработаны все. Отработаны даже при полной смене руководства, руководящего состава. На сегодняшний день видим, что отдельными политическими партиями, центрами и движениями именно на территории Харьковского региона раздувается истерия относительно возможной потенциальной военной угрозы. Скажу так, что на сегодняшний день поводов для этого именно в Харьковском регионе нет», — сказал Дудин.

Глава областного СБУ предупредил, что если «люди с оружием выйдут на улицу», то их будет ожидать сюрприз. Он уточнил, что подготовлено значительное количество групп, но сколько, Дудин разглашать отказался.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post на прошлой неделе заявил, что Харьков может быть оккупирован Россией. «Я буду реалистичен. Если Россия решит усилить эскалацию, конечно, они будут делать это на территориях, где живут люди, у которых исторически сложились семейные связи с Россией. Харьков, который контролируется украинским правительством, может быть оккупирован», — сказал он.

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