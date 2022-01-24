Могут ли физлица торговать рассадой и саженцами без ИП 24.01.2022, 20:02

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Что ответил Минсельхозпрод?

В Минсельхозпроде пояснили, могут ли физлица без регистрации ИП продавать семена, саженцы и рассаду растений. В ведомстве говорят, что получили массовые обращения по этому вопросу. Напомним, ранее в районных госинспекциях по семеноводству, карантину и защите растений заявляли, что физлицам запретили заниматься такой торговлей такой продукцией без ИП, а тем, кто нарушит требование, грозит штраф. Zerkalo.io рассказывает, что ответили в Минсельхозпроде.

«Люди будут возмущаться». В чем проблема

В районных госинспекциях по семеноводству, карантину и защите растений ранее сообщали, что с 15 ноября прошлого года продавать семена, саженцы любых сельскохозяйственных растений могут только те физлица, которые откроют ИП или компанию. Как утверждалось, если этого не сделать и продолжить торговать, то можно получить штраф — 960 рублей (30 базовых величин). Это вызвало недовольство огородников, которые занимались продажей саженцев и рассады овощей. В инспекциях прогнозировали, что власти введут изменения и разрешат их реализацию.

— Этот закон только вышел, все дорабатывается. Что в законе написано… Может, люди будут возмущаться, может будет что-то меняться, — говорили в одной из инспекций.

Что пояснили в Минсельхозпроде

Из-за большого количества вопросов в Минсельхозпроде выпустили комментарий по этой ситуации. Если коротко передать суть, то физлицам без открытия ИП или компании по-прежнему можно торговать плодами, клубнями, рассадой овощных и цветочных растений. Главное условие, чтобы они не предназначались для дальнейшего размножения. Проще говоря, чтоб их не выращивали под семена.

Специалист Минсельхозпрода, с которым журналисту Zerkalo.io удалось поговорить как физлицу, подтвердил, что запрет на продажу физлицами без ИП ввели по семенам, а также саженцам.

— Рассадой, которая предназначена для товарного производства, можно заниматься физическим лицам (без регистрации ИП или открытия юрлица. — Прим. ред.), — уточнил специалист ведомства. — И мы рекомендуем, чтобы у продавцов рассады на рынке были свидетельства на семена, то есть подтверждение того, из каких семян выращена эта рассада, чтобы не было обмана покупателя. Такой нюанс. Семена покупаете, берете свидетельство на них и с этим свидетельством продаете рассаду. Чтобы покупатель видел, с каких семян ваша рассада.

На уточняющий вопрос, что делать тем огородникам, которые выращивают рассаду, к примеру, томатов из самостоятельно собранных семян, в ведомстве пояснили:

— Вы же, получается, обманываете покупателей, продавая рассаду из некачественных семян.

Позже в Минсельхозпроде согласились, что «у покупателя есть выбор, покупать рассаду без таких документов или не покупать».

В ведомстве также уточнили, что у физлиц, которые будут выращивать рассаду «для семенных целей», точно должны быть документы, подтверждающие их происхождение. «Это свидетельство на семена, акты апробации на растения и документ о регистрации юрлица или ИП», — уточнили в ведомстве.

Что считается семенами

Сельскохозяйственными растениями чиновники называют зерновые, зернобобовые, кормовые, технические, масличные, картофель, овощные, бахчевые, плодовые, ягодные, лекарственные, цветочные и другие растения, которые используют в сельском хозяйстве.

При этом под семенами сельскохозяйственных растений подразумевают семена, саженцы, плоды, части сложных плодов, соплодия, луковицы, клубни, меристемные материалы (проще говоря, черенки. — Прим. ред.) и другие генеративные и вегетативные части сельскохозяйственных растений, которые предназначены для размножения таких растений.

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