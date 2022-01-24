Зенон Позняк: Белорусская армия должна переходить на сторону украинцев 26 24.01.2022, 20:20

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Зенон Позняк

Политик также призвал арестовывать российских офицеров.

Лидер КХП-БНФ Зенон Позняк считает, что сейчас происходит оккупация Беларуси с согласия сатрапа. Что делать белорусам, чтобы не стать частью новой Российской Империи? Атакует ли Путин Украину и как вести себя белорусам, если это произойдет?

– Российские войска вылетели из Казахстана. В тоже время Лукашенко пригласил россиян на белорусскую землю. Техника уже приезжает. Зачем Лукашенко эти учения с россиянами? Это, скорее, личные интересы, «референдум» или связано с планами Путина агрессии и прессинга на Украину?

– Происходит оккупация Беларуси. Таким же образом, как оккупировали Прибалтику. Даже по их законам, которых они не выполняют, не прописаны такие учения. Они происходят раз в два года.

– Это незапланированные.

– Что значит непланированные? Захотели – сделали.

– Понятно, но учения «Запад» делают раз в четыре года и они только что были осенью и сейчас снова.

– Да, только что были, это одно. Второе. Переброшено большое количество техники и армии. Более 13 тысяч с двух сторон не должно быть. А здесь уже десятки тысяч с техникой, которую перевозят с Дальнего Востока. Занимают позиции вокруг украинской границы, даже не на полигонах. В Речице нет полигона, а там армия стоит. Лида, Гродно – концентрация танков. Происходит такая тихая оккупация с согласия сатрапа. Лукашенко принимает незаконные решения, потому что делает то, что хочет. Это не его решения, его заставили это сделать. Он вынужден это сделать, потому что полностью зависим от России и Путина.

– Кремль все время так действует, чтобы все ломали голову и не понимали, что происходит. Приезжает шеф ЦРУ в Москву, чтобы понять, что происходит. Они понимают, что это все серьезно, предупреждают Зеленского. Но такое впечатление, что в Киеве не все понимают серьезности, Владимир Зеленский не понимает серьезности намерений Путина.

– Если синица сказала, что сожжет море, то она должна либо сжечь море, либо спрятаться. Тут вопрос: он будет жечь море или скроется? Он поставил себя в положение, что должен как-то действовать. Разумно готовиться к самому опасному. Может случиться провокация и произойти полномасштабная война. Даже если на это не рассчитывал Путин. Белорусам надо понимать, что идет оккупация страны. Никто не имеет права без нашего согласия вводить войска, танки, технику. Все это войско расположилось вокруг украинской границы и под Гродно. Лукашенко – предатель, человек, предавший национальные интересы. Это не меняет ситуации, что происходит оккупация.

Как себя в этой ситуации вести? Наша армия, если начнется конфликт, не должна стрелять по украинцам. Должны создать солдатские комитеты. Целыми батальонами нужно переходить на сторону украинцев. Это война за наше выживание, существование нации. Не может белорус стрелять в украинца, потому что так захотели два сумасшедших. Худший вариант, если они это начнут, мы должны готовиться к партизанской борьбе, борьбе с оккупантами. Только борьба даст нам возможность выстоять и отстоять нашу страну. В 90-х годах в Беларуси была белорусская освободительная армия. Провела несколько акций и прекратила, потому что тогда не было смысла. Теперь нужно, чтобы это возобновилось.

– Большинство из тех, кто мог бы это сделать, – за границей либо за решеткой. Есть ли в белорусском обществе силы и резерв на то, чтобы вооруженно сопротивляться не режиму Лукашенко, а армии Путина?

– Я убежден, что белорусы не хотят воевать против Украины.

– Это не наша война.

– Это самый близкий к нам народ. Мы были вместе, это дикость. Для каждого белоруса, даже для ябатьки это будет ненормальность. Такое настроение, когда белорусов погонят… Я думаю, они на этом проигрывают. Надо быть готовым к очень жесткой позиции, к обороне государства вооруженным путем, партизанским методом. У нас нет возможности противостоять российской армии открыто, у нас нет армии. Наша армия должна переходить на сторону украинцев либо арестовывать российских офицеров, которых назначил Лукашенко, и вступать в борьбу за свою страну против оккупантов, – сказал Зенон Позняк.

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