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Какой будет погода в Беларуси 25 января

  • 24.01.2022, 21:07
Какой будет погода в Беларуси 25 января

Прогноз синоптиков.

Местами туман и гололед ожидаются в Беларуси 25 января, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно, ночью по юго-востоку с прояснениями. На большей части территории страны выпадут осадки в виде снега, мокрого снега, по западу с дождем. Местами ожидается туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с.

Температура воздуха в ночные часы составит минус 9-14 градусов, по юго-востоку при прояснениях 15-20 градусов мороза, по западной половине - минус 3-8. Днем температура воздуха будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов, по востоку - минус 3-8 градусов.

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