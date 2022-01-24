закрыть
24 января 2022, понедельник, 21:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Секретарь СНБО Украины: В Беларуси нет президента

1
  • 24.01.2022, 21:18
  • 2,304
Секретарь СНБО Украины: В Беларуси нет президента
Алексей Данилов

В Беларуси доминирует Россия.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью ВВС заявил, что есть четкое понимание возможностей и планов по тому, что будет делать армия, в случае полномасштабной агрессии России.

На вопрос журналиста, рассматривает ли Украина в случае военной агрессии РФ возможность нанесения ударов по инфраструктуре и военным объектам по территории РФ, Данилов заявил, что у Украины есть соответствующие возможности.

«У нас есть ясное понимание, чем мы будем заниматься. Имеем ли мы возможности – возможности у нас есть. Хватит ли нам этих возможностей – возможно, мы слабее армии РФ, но это не значит, что мы не будем воевать. Более того, у нас есть то, чего нет в России. И мы это знаем и мы это понимаем», — рассказал секретарь СНБО.

На уточняющий вопрос журналиста, что есть такого, чего нет у России, Данилов сказал «есть» и улыбнулся.

Также секретарь СНБО отметил, что Беларусь ныне та страна, которая полностью захвачена Россией. Поэтому РФ является доминантной во всех вопросах, поэтому по мнению Алексея Данилова, Беларусь осталась без президента.

«Беларусь – это страна, которая сегодня полностью захвачена РФ. Для нас угроза со стороны РФ есть всегда. У них так получилось, что сегодня нет президента и РФ в доминанте по всем вопросам. Мы готовы к любому развитию событий, но спокойно и взвешенно», - сказал Данилов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Главный бункер союзной решимости
Главный бункер союзной решимости Владимир Халип
Hasta la vista, Саша!
Hasta la vista, Саша! Артем Черников
Унитарное предприятие «ГУЛАГ»
Унитарное предприятие «ГУЛАГ» Ирина Халип
Кароткая тэорыя Учынка
Кароткая тэорыя Учынка Мікалай Статкевіч