Секретарь СНБО Украины: В Беларуси нет президента 1 24.01.2022, 21:18

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Алексей Данилов

В Беларуси доминирует Россия.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью ВВС заявил, что есть четкое понимание возможностей и планов по тому, что будет делать армия, в случае полномасштабной агрессии России.

На вопрос журналиста, рассматривает ли Украина в случае военной агрессии РФ возможность нанесения ударов по инфраструктуре и военным объектам по территории РФ, Данилов заявил, что у Украины есть соответствующие возможности.

«У нас есть ясное понимание, чем мы будем заниматься. Имеем ли мы возможности – возможности у нас есть. Хватит ли нам этих возможностей – возможно, мы слабее армии РФ, но это не значит, что мы не будем воевать. Более того, у нас есть то, чего нет в России. И мы это знаем и мы это понимаем», — рассказал секретарь СНБО.

На уточняющий вопрос журналиста, что есть такого, чего нет у России, Данилов сказал «есть» и улыбнулся.

Также секретарь СНБО отметил, что Беларусь ныне та страна, которая полностью захвачена Россией. Поэтому РФ является доминантной во всех вопросах, поэтому по мнению Алексея Данилова, Беларусь осталась без президента.

«Беларусь – это страна, которая сегодня полностью захвачена РФ. Для нас угроза со стороны РФ есть всегда. У них так получилось, что сегодня нет президента и РФ в доминанте по всем вопросам. Мы готовы к любому развитию событий, но спокойно и взвешенно», - сказал Данилов.

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