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Президент Буркина-Фасо подал в отставку

  • 24.01.2022, 21:20
Президент Буркина-Фасо подал в отставку
Рок Марк Кристиан Каборе
Фото: Michel Euler / AP

Рош Марк Каборе подал в отставку на фоне военного мятежа.

Президент Буркина-Фасо Рош Марк Каборе подал в отставку на фоне сообщений о военном мятеже в западноафриканской стране, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Ранее панафриканский портал LSI Africa сообщал, что семья президента страны Роша Марка Каборе покинула Буркина-Фасо. Военные мятежники, по данным СМИ, потребовали отставки президента. Сам лидер якобы находился под охраной сил жандармерии. Очевидцы сообщали СМИ, что в воскресенье вечером близ резиденции президента была слышна стрельба, а также были замечены вертолеты в небе.

Отмечается, что Каборе не появлялся на публике с воскресенья. О его отставке агентству Рейтер сообщили источники в силах безопасности и в политических кругах.

По данным СМИ, предполагаемые военные мятежники в Буркина-Фасо освободили из тюрьмы генерала Жильбера Дьендере, которого власти в 2015 году осудили за попытку переворота.

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