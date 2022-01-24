Президент Буркина-Фасо подал в отставку
- 24.01.2022, 21:20
Рош Марк Каборе подал в отставку на фоне военного мятежа.
Президент Буркина-Фасо Рош Марк Каборе подал в отставку на фоне сообщений о военном мятеже в западноафриканской стране, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Ранее панафриканский портал LSI Africa сообщал, что семья президента страны Роша Марка Каборе покинула Буркина-Фасо. Военные мятежники, по данным СМИ, потребовали отставки президента. Сам лидер якобы находился под охраной сил жандармерии. Очевидцы сообщали СМИ, что в воскресенье вечером близ резиденции президента была слышна стрельба, а также были замечены вертолеты в небе.
Отмечается, что Каборе не появлялся на публике с воскресенья. О его отставке агентству Рейтер сообщили источники в силах безопасности и в политических кругах.
По данным СМИ, предполагаемые военные мятежники в Буркина-Фасо освободили из тюрьмы генерала Жильбера Дьендере, которого власти в 2015 году осудили за попытку переворота.