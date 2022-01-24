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Ябатька Соболенко на Australian Open допустила 56 двойных ошибок

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  • 24.01.2022, 21:29
  • 1,862
Ябатька Соболенко на Australian Open допустила 56 двойных ошибок
Арина Соболенко
Фото: Getty Images

Теннисистка вылетела с турнира.

Вторая ракетка мира Арина Соболенко за 2 часа 19 минут уступила №115 Кайе Канепи в четвертом круге Australian Open – 5:7, 6:2, 7:6, передает «Трибуна».

По ходу матча белоруска выполнила 15 двойных ошибок. Во всех матчах на Australian Open-2022 Соболенко допускала минимум 10 двойных ошибок (12 в первом круге, 19 – во втором, 10 – в третьем). Тем не менее, она вышла в 1/8 финала и повторила свой лучший результат в Мельбурне.

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