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Андрей Костицын перешел в последнюю команду чемпионата Норвегии

  • 24.01.2022, 22:29
  • 1,598
Андрей Костицын перешел в последнюю команду чемпионата Норвегии
Андрей Костицын

В нынешнем сезоне 36-летний белорусский хоккеист еще не играл.

Белорусский форвард Андрей Костицын перешел в норвежский «Манглеруд», передает «Трибуна».

В нынешнем сезоне 36-летний хоккеист еще не играл. Последним клубом Костицына-старшего было «Динамо» из Пардубице. В 12 матчах чемпионата Чехии-2020/21 набрал 7 (1+6) очков, в плей-офф в активе белорусов 8 (4+4) баллов в восьми встречах.

«Манглеруд» занимает последнее место в чемпионате Норвегии, в активе команды 10 очков в 29 матчах.

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