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Зеленский призвал украинцев к спокойствию

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  • 24.01.2022, 22:35
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Зеленский призвал украинцев к спокойствию
Владимир Зеленский

После заседания СНБО Украины Зеленский заявил, что «причин для паники нет».

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны, заявил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Видеообращение опубликовано на его Telegram-канале.

"Все под контролем, причин для паники нет. Первым вопрос заседания была ситуация на востоке нашей страны. Мы работаем для полной деэскалации ситуации и движения путем мирного урегулирования. Знаем обо всем, готовы ко всему, верим в лучшее и делаем для этого абсолютно все, что необходимо", – сказал он.

Он добавил, что к работе над вопросами безопасности привлечены партнеры Украины, дипломаты и военные.

"Они (военные) у нас лучшие, они нас защищают, а нам нужно защищать их – быть спокойными и не кричать "все пропало", – сказал президент.

Также он прокомментировал и второй вопрос заседания СНБО – энергетический. Зеленский заверил, что Украина пройдет отопительный сезон спокойно.

"Газа в подземных хранилищах Украины достаточно, запасов угля – достаточно, на электростанциях и портах они превышают уже 1 млн тонн. Каждый день благодаря ритмичным поставкам, в частности, железной дорогой и морем они растут", – добавил Зеленский.

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