закрыть
25 января 2022, вторник, 1:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусские футболисты продолжают покидать чемпионат Беларуси

  • 24.01.2022, 23:22
  • 2,572
Белорусские футболисты продолжают покидать чемпионат Беларуси

Яблонский улетел на Кипр, Кендыш уехал в Латвию.

Как сообщает портал Football.by, белорусский полузащитник Евгений Яблонский заключил контракт с кипрским «Арисом». Сам клуб о трансфере еще пока не объявил.

Команда из Лимасола занимает 2-е место в текущем чемпионате Кипра.

Ранее информацию о том, что Яблонский близок к переходу в «Арис» подтвердил глава отдела коммуникаций.

Экс-игрок солигорского «Шахтера» Юрий Кендыш подписал контракт с «Ригой».

В прошлом сезоне в составе солигорчан 31-летний футболист отметился 3 голами и голевой передачей в 20 матчах.

«Рига» по итогам прошлого сезона заняла четвертое место в чемпионате Латвии. Клуб сыграет в квалификации Лиги Конференций.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Главный бункер союзной решимости
Главный бункер союзной решимости Владимир Халип
Hasta la vista, Саша!
Hasta la vista, Саша! Артем Черников
Унитарное предприятие «ГУЛАГ»
Унитарное предприятие «ГУЛАГ» Ирина Халип
Кароткая тэорыя Учынка
Кароткая тэорыя Учынка Мікалай Статкевіч