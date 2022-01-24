Белорусские футболисты продолжают покидать чемпионат Беларуси 24.01.2022, 23:22

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Яблонский улетел на Кипр, Кендыш уехал в Латвию.

Как сообщает портал Football.by, белорусский полузащитник Евгений Яблонский заключил контракт с кипрским «Арисом». Сам клуб о трансфере еще пока не объявил.

Команда из Лимасола занимает 2-е место в текущем чемпионате Кипра.

Ранее информацию о том, что Яблонский близок к переходу в «Арис» подтвердил глава отдела коммуникаций.

Экс-игрок солигорского «Шахтера» Юрий Кендыш подписал контракт с «Ригой».

В прошлом сезоне в составе солигорчан 31-летний футболист отметился 3 голами и голевой передачей в 20 матчах.

«Рига» по итогам прошлого сезона заняла четвертое место в чемпионате Латвии. Клуб сыграет в квалификации Лиги Конференций.

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